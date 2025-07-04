聘外籍看護區隔輕重症 身心障礙聯盟：前端分流效果有限

勞動部昨最新預告聘僱@@@外籍看護@@@的輕重症分流作法。對此，身心障礙聯盟秘書長洪心平憂心，現在只是在前端引進、聘僱達到分流效果，真正問題會是外籍看護來台工作後，會想選擇照顧輕症或一般被照顧者，最終付不出更高薪水留人的重症家庭，仍會落入聘不到移工的局面。

洪心平說，這個法案是立院通過的，勞動部已經盡量補洞，並以輕重症需求度分流，但國內轉換雇主的移工人數相對少，即便讓重症家庭優先承接國內移工，恐怕也是緩不濟急。

現在做法只是「卡」申請階段，在移工進來前做到分流。洪心平直指，真正問題出在移工來台後，想照顧不需要付出太多體力、時間的輕症或一般長輩，做比較輕鬆、不累的工作是人性使然，當制度推行一段時間，棄重擇輕的狀況就會浮現，部分重症家庭仍面臨外籍看護不斷要求轉換、聘不到人的艱困處境。

洪心平說，除非雇主願意加薪留人，但重症家庭本來就付出比較多的錢在醫療或照顧資源上，又要加錢留著外籍看護，會是雙重經濟壓力。建議勞動部在政策上路後，持續追蹤哪些家庭一直聘不到外籍看護。

台灣失能者家庭暨看護雇主協會理事長張姮燕說，新法趕快推行是好事，但政府施政應簡政便民，而不是讓事情複雜化，徒增老人家辛苦。輕重症分流很好，也不反對重症家庭優先承接國內移工，但必須加入不良移工淘汰機制、移工照顧履歷等設計，否則重症家庭可能承接到有問題的移工，或者被移工當跳板，只是更辛苦。

至於國外引進外籍看護，張姮燕說，既然台灣國內有聘僱需求，印尼看護供給端也沒有缺工，就不該區分輕重症引進時程，應讓這些看護都能趕快進到台灣上工。