80歲以上免評聘外籍看護 輕重症分流月底上路

立法院去年底三讀通過就業服務法第四十六條修正案，開放八十歲以上長者，或七十歲至七十九歲患有癌症二期以上者，免巴氏量表評估即可聘外籍看護。歷經半年，勞動部昨預告三項法規，日後保證重症家庭可優先承接國內移工，國外引進看護人員則維持二個月左右的申請時程。預計本月底上路。

就服法修正後，新增八十歲以上長者，只要持身分證明文件，就可申請聘僱外籍看護。勞動力發展署管理組長蘇裕國說，昨預告修正三個法規，包括藍領審查標準、轉換雇主準則、聘僱外國人許可及管理辦法。

蘇裕國說，新法上路後，預估新增十萬名健康、亞健康長者可申請聘僱外籍看護，為避免移工「棄重擇輕」，排擠重症家庭的聘僱權利，經邀集衛福部、醫學團體、長照專家學者、移工及仲介團體討論，達到輕重症分流共識。

蘇裕國解釋，承接國內等待轉換雇主的移工，以重症家庭為優先第一順位；換言之，只有在移工等待轉換的一二○天內，都沒有出現任何重症家庭申請承接的情況下，輕症家庭才有承接機會。

國外引進也分流處理。蘇裕國說，申請聘僱移工有很多程序，取得聘僱資格後需先在國內登載求才廣告，招募本國照服員未果後，才可進一步向勞動部申請招募許可，接著選工、辦簽證、申請聘僱許可。

他舉例，日後重症家庭招募本國照服員的天數，將維持在現行的一到三天，一般家庭則需要七天的招募期。除此，也會在應備文件效期、合理審查天數等有所不同，透過不同申請階段環節上的差異，達到分流效果。

蘇裕國強調，現行從申請到引進移工，平均需要二到三個月流程，往後重症家庭將維持在兩個月內申請到外籍看護，一般家庭則需要至少三個月以上，但仍須視案量狀況，如果申請爆量塞車，就需要排隊等更久。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，過往主張不應以年齡做為申請外籍看護的標準，原因是目前每年外籍看護僅新增約一萬名，一旦健康長者申請暴量，將衝擊重症家庭聘請外籍看護，而預告法規以失能程度為優先，確實可降低對已聘僱外籍看護的廿萬家庭的衝擊。

衛福部長照司副司長吳希文說，將與勞動部持續研議重症個案的分流與申審機制，相關機制未來將由勞動部公布，如在部分情況下民眾可「免評」巴氏量表，但仍需檢附其他必要文件，再由地方外看申審人員進行審查。