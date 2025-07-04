謝謝你還記得怎麼贏我跳棋

近日看到《聯合報》報導「謝謝你留下來陪我」這本書相關的主題，讓我非常感動，很欣慰媒體願意關注失智症議題。真心想對聯合報健康版說聲：謝謝你。謝謝媒體的正面力量，發揮社會的影響力。

我今年80歲，先生95歲，失智症已陪伴我們三年。回想起初，我先生半夜會自己開門走出去，還以為他是在夢遊，沒意識到這是失智症的前兆，去榮總檢查才確診是失智症。從那天起，我們踏上了一條艱難的照護之路。我們曾試過多種延緩失智的藥物，但病情仍退步。

今年變化更明顯。他開始出現妄想、自言自語，常覺得別人欺騙他，對人充滿不信任，情緒變得易怒不安。今年是第三年，我無法獨力應付了，只好申請外籍看護來幫忙。我們住在公寓三樓，裝了監視器和大門警鈴，只要他一開門，警鈴立刻響起，看護便立刻衝下樓阻止。幸好都還來得及。

所謂「老老照顧」，我們正是那最真實的寫照。但我們很幸運，兒孫陪伴著爺爺奶奶，一起外出散步、買彩券、下跳棋。

先生擅長下跳棋，幾乎每次都是他贏，還會很得意地說：「你們都不是我的對手啦！」他專注下棋的樣子，真的沒人比得上，當看到那一刻滿臉自信笑容的他，可以讓我們忘掉一天的辛勞，再努力迎接明天的挑戰，那露出得意表情的片刻，就是支持我們撐下去的力量。

失智症目前並無藥可醫，我們只能勇敢面對。當病人失控、情緒難以安撫時，不要硬撐，請勇敢尋求協助，打給孩子，讓兒女親自與他溝通。對我們來說，這方法很有效，也許對你也會有幫助。