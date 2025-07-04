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天天深色5蔬果 學童遠離惡視力

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

國人近視問題嚴重，尤其是青少年族群，因為學業壓力、長時間近距離用眼，加上3C產品使用過度，全台學童近視率超過40%。癌症關懷基金會公布最新「學童護眼與飲食習慣調查」顯示，學童視力健康與飲食有關，如果每天攝取足夠的2碗深綠色蔬菜，近視風險比不吃菜少3成。

癌症關懷基金會董事長陳月卿表示，蔬菜富含各種抗氧化植化素，有助於減少身體的發炎反應，葉黃素和玉米黃素亦能保護眼部細胞。要預防或減緩近視惡化，應從小養成「營養均衡」習慣，尤其是多吃深綠色蔬菜，補充各種營養素過濾藍光、預防乾眼症、延緩眼睛老化等。

「學齡期=黃金護眼期」，陳月卿指出，應從小養成護眼習慣以及多吃深綠色蔬菜，從日常生活開始改善，即使在矯正的過程當中，天天深色五蔬果，一樣有助於延緩近視度數增加。

營養師徐佩瑜表示，調查顯示，學童近視率竟達41.9%，女性學童近視風險為男性的1.1倍；原因是女性青春期比男性提早1至2年，而人體成長時，會同步伴隨眼軸快速增長，一旦用眼不當，易導致近視發生。

調查也發現，深綠色蔬菜攝取與近視風險下降有關，徐佩瑜強調，深綠色蔬菜富含護眼必備的葉黃素、玉米黃素、β-胡蘿蔔素與維生素C，能有效保護眼睛。其中，羽衣甘藍的葉黃素加玉米黃素含量是排行榜最高，其次為菠菜、芥藍菜、山茼蒿、地瓜葉，被喻為最強護眼蔬菜。

除了蔬菜，全穀雜糧類的地瓜、南瓜也是不可缺的護眼好食材，對維護身體健康、提升抵抗力很有幫助。徐佩瑜分享，料理方式也有小祕訣，葉黃素、玉米黃素及β-胡蘿蔔素必須搭配好油一起烹調，蔬菜加入食用油水炒，或是汆燙後拌入橄欖油等好油，增加吸收效果。

視力 近視

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