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北榮重粒子500例 胰臟癌占3成

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

台北榮總重粒子治療中心治療達500例，北榮重粒子及放射腫瘤部主任劉裕明指出，重粒子癌症病人中，國人占九成，一成是國際病人，以東南亞居多；主要治癌以最難治癒的胰臟癌為主。

6月30日，台北榮總迎來第500位接受重粒子治療的病人，這是一位來自高雄的肝癌患者，目前已順利完成療程。他表示，意外成為第500例，感謝在台灣就能接受國際先進的治療，希望自己的經驗能鼓勵更多病友，不必出國也能獲得一流醫療。

劉裕明分析，至今完成治療的500位病人中，九成為本國病患，一成來自東南亞與美國等地。癌種分布以胰臟癌為主，占三成，其次為攝護腺癌、肝癌與肺癌。由於重粒子治療副作用相對輕微，是患者選擇的重要因素，第500位病人也因安全、療效佳而選擇此技術。

台北榮總自2022年展開重粒子臨床試驗，並於2023年5月15日正式啟用。

北榮副院長李偉強表示，雖歷經新冠疫情，醫療團隊仍持續推進試驗與評估，讓技術成功落地。重粒子治療具有精準破壞腫瘤、減少對周邊組織損害，對胰臟癌、骨肉瘤等高難度癌別提供新選擇。

李偉強說，北榮與包括美國梅約診所（Mayo Clinic）在內的國際醫療機構合作，積極拓展治療適應症，提升北榮在癌症治療的國際能見度。

除重粒子外，北榮在硼中子捕獲治療（BNCT）方面也累積近500例經驗，為全球唯一同時具備兩種先進放射治療技術的醫療機構，未來將透過新一代加速器型設備服務更多患者。

榮總 胰臟癌

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