做好三件事 失智論壇陪你 撐起照顧長路

隨著老年人口愈來愈多，失智症發生率將持續增加，對家庭與社會都將帶來沉重挑戰。聯合報健康事業部連續三年舉辦失智論壇，持續關注失智照護議題，今年將於8月9日舉辦「2025失智照護永續論壇：不怕失智 共向未來」，邀請各領域專家分享失智症新藥到早期篩檢預防的最新趨勢。

即將出席論壇的失智症權威、台灣失智症協會理事長徐文俊指出，面對失智症，家人做好關鍵的三件事：學習、組團隊、依條件分工，就有可能撐起照顧這條長路。

徐文俊提醒，失智症家庭結合內外部資源，讓照顧之路更順利。本報資料照片

第一件事：學習

失智症照顧的關鍵是家人，家人應提早正確認識失智症，學會照顧技巧，並了解有哪些長照資源可以運用，就不至於在危機來臨時手足無措。

第二件事：團結合作

面對失智照顧的挑戰，即使家庭成員少，但家人仍舊是一個照顧團隊。徐文俊認為，家人之間若能建立良好的夥伴關係，就能共同承擔責任、分擔情緒，是穩定照顧的關鍵。

第三件事：依條件分工

建議家人可依各自狀況分工合作，例如常聽到有錢出錢、有力出力，透過分工與資源整合，就能讓失智長輩獲得較完整的支持。以藝人林葉亭為例，兄弟姊妹一同照顧父親多年，不僅照顧品質提升，家人關係也更加緊密。

除了穩固家庭內部的照顧網絡，別忘了整合外部資源，長照2.0就是每個家庭的外部支援系統，唯有內外資源結合，照顧問題才可能獲得實質解決。

重建親密關係轉捩點

「失智症是關係的疾病。」徐文俊指出，許多患者在確診前就已歷經長期的家庭關係壓力，這段期間內，原本的家庭關係可能早已受到破壞，當家屬終於意識到問題並試圖處理時，往往卻發現已經「不是只有失智症的問題」，還要處理彼此之間受損的情感連結。

徐文俊提醒，失智症並非沒有盼望，但這個「盼望」，不是一心只期待失智者病情好轉，或是失智者生命終止，而是來自於它可能成為改善家庭關係的契機。當一位長輩從「不需要被照顧」，變成「需要你來照顧他」，這是生命的自然過程，也是重新建立親密關係的重要轉捩點。

為了幫助民眾更全面掌握失智症趨勢與對策，聯合報健康事業部與富邦人壽、全齡樂遊健康促進發展協會、吉蔚精準檢驗公司、博太生技醫藥股份有限公司、聖展生技股份有限公司、嘉義市政府、台灣禮來股份有限公司、晁禾醫療科技、捷捷樂齡食品、八月表演工作室、元氣網、失智時空記憶的旅人，將攜手合作舉辦「2025失智照護永續論壇：不怕失智 共向未來」。

論壇中，徐文俊將解析阿茲海默症新藥的臨床應用；雙和醫院健康管理中心主任柯世祐分享早期篩檢策略；富邦人壽律師陳明賢講解財產安全規畫；全齡樂遊健康促進發展協會理事長巫奉約介紹非藥物照護方法；藝人林葉亭分享真實照顧者經驗。現場並設有以「失智預防到照護」為主題攤位，包括早期治療諮詢、健腦遊戲與樂齡互動體驗，協助民眾從不同角度認識失智、預備照顧。名額有限，歡迎報名參加。

2025失智照護永續論壇

不怕失智共向未來

●時間：8月9日(六)

下午1時15分至4時30分

●地點：政大公企中心2F

國際會議廳(台北市大安區金華街187號)

免費線上報名