第13屆台中藝術博覽會 台中日月千禧酒店盛大揭幕

開啟藝術參與城市的多重路徑！由中華民國畫廊協會主辦的「第13屆ART TAICHUNG台中藝術博覽會」，3日在台中日月千禧酒店盛大揭幕，並自7月4日起開放公眾參觀，為期三日。

本屆展會共匯集來自台灣與國際的62家畫廊，其中包括11家海外畫廊，創下歷屆台中藝博海外參展數量新高，再次凸顯台灣在亞太藝術市場的重要地位。

今年展商作品精彩可期，阿波羅畫廊帶來黃至正的銀色系列創作，透過箔材堆疊出多層次的視覺語言，映照當代人心的矛盾與複雜。尊彩藝術中心則推出黃頤勝個展，作品以動物寓言為創作核心，探討當代社會的政治敘事與存在議題，尤其以麻雀意象，象徵個體於社會中的處境，寓意深遠。

大河美術推出雕塑家王尋個展，呈現他跨界結合傳統雕塑與現代科技的創作成果。王尋1962年生於台灣，國立藝專第一名畢業，曾獲台北市美展首獎，之後赴美擔任好萊塢Rhythm & Hues特效技術總監，參與《哈利波特》等大片製作，結合雕塑技藝與動畫特效，展現傳統工藝與現代AI科技融合的獨特風格。

首度參展的台中在地畫廊藝術時代，則展出名和晃平、草間彌生與奈良美智等國際大師的代表作品，為展會注入經典與當代交織的視野。

來自韓國的Suppoment Gallery呈現藝術家Yoo Mi-seun的創作，她取材自童年在祖母庭院中的記憶，以反覆疊染的石彩與細緻貼箔的工法，重構記憶中溫柔晃動的光影與景物。

日本的Gallery UG則展出野原邦彥的木雕作品，他堅持以整塊原木手工雕刻人物與符號，讓木質肌理自然流露。作品中常見雲朵、泳鏡等象徵性意象，在童趣與哲思之間，描繪出人與夢境、記憶與時間的深層連結。

主辦方畫廊協會理事長陳菁螢開幕時表示，今年台中藝博特別以「藝術應用」為切入點，透過貴賓活動串聯建築與設計界，藉著「藝術 x 建築」貴賓午宴，以及連結在地藏家的「午後藝術沙龍│藝博雙城x印象派的光與海」，協助專業觀眾在文化支持上找到具體方向。

同時，今年海外參展畫廊創歷屆新高，顯示國際對台灣市場的信心，也期望藉由推動青年藝術獎項如「璞玉發光」，進一步強化文化交流平台的深度與廣度。

文化局長陳佳君代表台中市政府出席，她提到台中目前人口286萬，是少數社會人口仍持續成長的城市，展現出強勁的文化需求與創作能量。

她強調，今年台中藝博與即將於12月開館的台中市立美術館相呼應，共同推動藝術與社區、國際之間的連結。並推薦參觀由11校13系推薦的「藝術新聲」展區（1015號），肯定台中藝博為三大藝博會中銷售表現最佳，反映出藏家的敏銳眼光與市場動能。

座落在台中的國美館館長陳貺怡回憶，當時在台藝大任教，她曾與鍾經新共同創立「臺藝新人獎」，希望為青年藝術家搭建通往市場的橋梁，如今在台中藝博也持續展出。

她同時讚賞台中的文化氛圍，形容來到這座城市之後，就有一種「離不開」的吸引力，並指出台中市立美術館、國美館與亞洲大學現代美術館皆由女性館長領軍，展現出台中文化治理的多元與包容。

立法院副院長江啟臣指出，台中是文化與生活交織的城市，有文化才有產業的深度。他鼓勵市府整合館舍資源，打造台中的文化旅程，並援引前市長胡志強名言：「文化搭台，經濟唱戲」，強調文化能創造經濟活水，而企業參與則讓藝術舞台更為完整，台中藝博更應持續擴大，也希望未來可以在即將成立的台中國際會展中心舉辦，讓更多人參與。

ART TAICHUNG 2025的品牌合作也是精彩亮點，包括首次加入的大摩威士忌，以及連續第二年支持台中藝博的Breitling百年靈。在貴賓室的呈現中，大摩威士忌以其對時間淬鍊與風味層次的極致追求，來映襯支持藝術創作的精神；百年靈則延續品牌對工藝與風格的重視，以SUPEROCEAN HERITAGE系列展現海洋精神與生活美學的呼應。

其他合作品牌，還包括台灣在地茶飲品牌賣艸人家、歐客佬精品咖啡、Walkers蘇格蘭皇家餅乾，以及作為展商禮品合作夥伴的買酒網 MY9，透過五感共構的展會氛圍，為觀眾帶來層次豐富的藝文享受。

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