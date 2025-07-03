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7月5日末日預言成真？專家曝：引發海嘯規模8地震「有1前兆」
日本南部鹿兒島外海吐噶喇群島最近地震頻傳，隨著時間逼近日漫畫家預言的時間點，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指出，規模8以上地震才會引起海嘯，他分析119年來規模8以上地震發現，有超過6成5規模8大地震，在發生前1個月內就會有前兆，但他也直言，以目前情況較不易發生規模8地震，呼籲民眾不用太過擔心。
日本漫畫家龍樹諒「我所看見的未來」暗示7月5日會發生引發海嘯的毀滅性災難，隨著時間逼近，加上鹿兒島外海吐噶喇群島近期頻傳地震，引發不少民眾憂心預言恐成真。
郭鎧紋指出，統計1903年至2021年發生的99次規模8以上大地震，發現其中30次規模8地震，在發生的前7天內，曾發生規模7的地震，像是2011年3月11日發生規模9的東日本大地震，就曾在發生的前2天，也就是3月9日發生規模7.3地震，當時日本氣象廳以為規模7.3是主震，後來才發現是前震。
郭鎧紋分析，超過6成5的規模8以上大地震，在30天前都會發生規模7地震，累計在2個月、60天內發生規模7地震的機率高達85.9％。
郭鎧紋指出，最近一次發生規模7地震是在今年5月2日，介於南美洲與南極洲之間的德雷克海峽（Drake Passage），於上午發生規模7.4地震，深度僅10公里，鄰近國家智利發布海嘯警報，德雷克7.4地震發生至今已達62天。
郭鎧紋認為，以目前狀況是較不易出現規模8地震，多半是在1個月內就會有徵兆，呼籲民眾不用太擔心7月5日會發生世界末日，只要掌握避難資訊與知識，正常生活就好。
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