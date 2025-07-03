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研究發現：地中海型飲食降低失智症致死率 對2種人最有效

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
地中海飲食可攝取豐富膳食纖維、維生素、礦物質和抗氧化劑。好憶日照中心／提供
地中海飲食可攝取豐富膳食纖維、維生素、礦物質和抗氧化劑。好憶日照中心／提供

地中海型飲食被認為有助於降低阿茲海默症的風險。台中市維新醫療集團董事長兼院長許景琦，以美國營養學會提供的1萬8,000多份樣本透過大數據分析，發現地中海型飲食或抗發炎性飲食，對於男性或者是非西班牙裔的白人，在失智症改善方面有非常大的效果，尤其可以有效降低失智症的致死率。

許景琦今年6月19到20日參加在西班牙巴塞隆納舉辦的阿茲海默症與巴金斯症的國際會議，提出這份研究報告，並且公布到全球知名的阿茲海默症預防雜誌上，得到8.5的高分。

許景琦也將這份研究報告，直接應用在維新醫療集團台中建國園區的好憶日照中心，提供長輩們優質而且健康的養生飲食。

他表示，好憶日照中心成立3年，是全台唯一專收失智症的日照中心，這些長輩每天會在日照中心吃午餐，他特別要求外包的團膳公司選取食材要以地中海型食物為主，希望藉由正確的飲食觀念，讓日照中心的長輩除了獲得一般照護外，亦能夠藉由正確飲食減緩失智症狀。

許景琦說，醫學界都知道地中海型飲食對減緩阿茲海默症或失智症是有效的，但是為何有效？還需要更科學的根據。

他選取美國營養學會提供的1萬8,000多份樣本，以大數據進行分析，直接比致死率，得出的結論是常食用抗發炎及地中海型食物的人種中，有兩種人對減緩阿茲海默症是有效果的，分別是男性以及非西班牙裔的白人。

許景琦說，造成阿茲海默症會有3種表象，第一個是神經元減少，也就是腦白質密度降低、腦灰質的體積減少；第二個是神經發炎造成類澱粉沈積；第三是細胞內磷酸化造成的發炎反應。多吃地中海型食物就有抗發炎的效果，也就是可以減少以上三種現象的發生。

許景琦在報告中提出的主要見解，包括：即使是適度攝入抗炎食物（占卡路里攝入量的大於等於10%）也與所識別的易感亞組中較低的阿茲海默症特異性死亡率風險相關。

這些發現表明，調整飲食內容是一種實用、低成本的干預措施，可能有助於減輕神經炎症並降低阿茲海默症死亡率風險，尤其是在男性和非西班牙裔白人個體中，觀察到的效果異質性意味著，考慮性別和文化特定因素的個性化營養指導，可能會提高飲食干預對阿茲海默症預防的有效性。

不過他也警告，不要過度解讀這些亞組差異，指出未測量的因素或樣本量限制，可能導致某些群體的結果為空。他最後強調，未來需要進行研究，包括隨機對照試驗，以確認這些發現並探索其潛在的機制途徑。

維新醫療集團董事長許景琦研究報告，證實地中海型飲食可降低失智症致死率。好憶日照中心／提供
維新醫療集團董事長許景琦研究報告，證實地中海型飲食可降低失智症致死率。好憶日照中心／提供

失智症 阿茲海默症

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