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丹娜絲颱風最快明生成 氣象粉專：恐以「輕颱上限」通過台灣

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丹娜絲颱風最快明生成 氣象粉專：恐以「輕颱上限」通過台灣

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
氣象粉專預估，位於巴士海峽的低氣壓，最靠近台灣的時間，「應該會落在周日至下周一」。圖／截自「台灣颱風論壇｜天氣特急」
氣象粉專預估，位於巴士海峽的低氣壓，最靠近台灣的時間，「應該會落在周日至下周一」。圖／截自「台灣颱風論壇｜天氣特急」

位於巴士海峽的低氣壓最快明天增強為熱帶性低氣壓，甚至可能成為第4號颱風「丹娜絲」，氣象粉專指出，根據ECMWF預測，98W最快周日生成，並以「接近輕颱上限」的強度通過台灣，雖路徑、強度還有變數，但仍呼籲不能輕忽。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在社群Threads上分享歐洲中期天氣天氣預報中心的預測圖，指出，準颱風路線的誤差範圍，從「福建登陸至東部外海」都有可能，預報將持續修正，「但皮可以開始繃緊了」。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，無論未來的呀有無成颱，最靠近台灣的時間，「應該會落在周日至下周一」，也因為離台灣很近，因此發展時間不多，強度也應該不會誇張強，但也呼籲不能掉以輕心。

另一個氣象粉專「觀氣象看天氣」在臉書發文指出，根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新預測，熱帶擾動98W目前位於呂宋島北部近海，因地形的干擾而發展受限，但進入南海後西南季風將長驅直入而使強度明顯增強，預計在周日（7月6日）將以「接近輕颱上限」的強度通過台灣西部近海，其強度、路徑還有變數，需持續密切追蹤。

中央氣象署預報員張承傳表示，位於巴士海峽的低氣壓最快明天增強為熱帶性低氣壓，甚至可能成為第4號颱風「丹娜絲」，不排除周末登陸台灣；另位於日本附近海面的木恩颱風雖不影響台灣，但預估會維持5天颱風狀態，屆時恐出現雙颱共舞的情況。

氣象署表示，位於巴士海峽的低氣壓估最快明天增強為熱帶性低氣壓，甚至可能成為第4號颱風「丹娜絲」。圖／中央氣象署提供
氣象署表示，位於巴士海峽的低氣壓估最快明天增強為熱帶性低氣壓，甚至可能成為第4號颱風「丹娜絲」。圖／中央氣象署提供
位於巴士海峽的低氣壓最快明天增強為熱帶性低氣壓，甚至可能成為第4號颱風「丹娜絲」。聯合報系資料照
位於巴士海峽的低氣壓最快明天增強為熱帶性低氣壓，甚至可能成為第4號颱風「丹娜絲」。聯合報系資料照

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