申請外看免巴氏量表採「重症先行」 家總：支持以失能優先

立法院去年底通過80歲以上長者，申請外籍看護免巴氏量表評估，勞動部今預告3項法規，其中為保障重症家庭可優先承接國內轉換移工，避免移工「棄重就輕」。家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，支持法規方向，在外籍看護人力供給不穩定下，評估標準應以「失能」程度優先而非年齡。

勞動部此次預告「就業服務法」修正案配套，針對80歲以上長者免除巴氏量表，並規畫重症個案優先分流與國內移工轉承機制，避免「棄重就輕」。陳景寧說，家總去年主張不應以年齡做為申請外籍看護工的標準，本次公布看到以失能程度為優先，可以降低對現在已聘僱外籍看護的20萬家庭的衝擊。

陳景寧表示，現今每年僅增加一萬多名外籍看護，但卻一下放寬53萬名健康長者的申請資格，沒有提高供給量，恐造成重症失能家庭面臨更嚴重的人力競爭壓力。然而，本次配套公布後，對失能長者申請看護確實便利。

但目前全球都處在搶工潮，鄰近的日本、南韓同樣也有移工需求。陳景寧說，我國薪資相對較低，對外籍移工吸引力有限，因此挑戰仍得看如何吸引更多外籍人才提供服務。她強調，應以「實際失能程度」作為聘僱外籍看護工標準，而非以年齡區分。

衛福部長照司副司長吳希文說，目前已與勞動部進行多次協商與會議，持續研議重症個案的分流與申審機制。未來將由勞動部公布，在部分情況下民眾可「免評」巴氏量表，但仍需檢附其他必要文件。

至於，如何認定重症、需檢附哪些資料？吳希文說，此以勞動部公告為準，不論是透過巴氏量表或多元免評管道，民眾在聘僱外籍看護時皆需提供相關文件，並由地方外看申審人員進審查。