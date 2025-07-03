「丹娜絲」最快明生成 周末不排除「雙颱共舞」

位於巴士海峽的低氣壓最快明天增強為熱帶性低氣壓，甚至可能成為第4號颱風「丹娜絲」，中央氣象署預報員張承傳表示，不排除周末登陸台灣，另日本附近海面的木恩颱風雖不影響台灣，但預估會維持5天颱風狀態，屆時恐出現雙颱共舞的情況。

張承傳說，明天巴士海峽的低氣壓有機會增強為熱帶性低氣壓，甚至生成為丹娜絲颱風，預估周六、周日（5、6日）從台灣附近北上接近，不排除有登陸的機會，屆時南部、花東將有局部短暫降雨或局部大雨，中部、東北部有局部短暫降雨，北部則注意午後雷陣雨。

張承傳指出，目前在日本附近海面的木恩颱風距離台灣約2000公里，對日本及台灣均無影響，但因都在海上移動，預計還會維持5天的颱風狀態，若周末丹娜絲颱風生成，屆時將出現雙颱共舞的狀況。

針對未來1周天氣狀況，張承傳表示，明（4日）太平洋高壓減弱，水氣增加，東半部、恆春半島有局部短暫降雨，午後雷陣雨範圍擴大，新竹以南及其他山區需留意，中南部則有局部大雨機率。

張承傳表示」，位於巴士海峽的低氣壓預計下周一（7日）到達台灣北部海面，屆時西半部不定時有短暫陣雨，東半部有午後雷陣雨，下周二（8日）低氣壓遠離後，各地轉為多雲的天氣，午後留意雷陣雨，南部夜晚、清晨會有零星降雨。

溫度部分，未來1周持續炎熱，各地高溫仍有32至35度，西半部、金門高溫36度，北部甚至高溫上看36度，周六受到降雨增多影響，極端高溫逐漸降低，但北市仍有36度高溫的機率。