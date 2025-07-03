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台北捐血中心血庫告急 A型、O型血剩不到3天

中央社／ 台北3日電
捐血示意圖／本報資料照片
捐血示意圖／本報資料照片

台北血庫拉警報，根據最新統計，血液庫存量僅剩3.8天，其中O型只剩2.6天、A型僅2.8天更是瀕臨警戒線。台北捐血中心呼籲民眾踴躍挽袖捐血，捐血資格放寬為16歲至70歲已上路。

血液安全庫存量為7至10天，4至7天為偏低，4天以下為急缺。根據台灣血液基金會統計，目前全台血庫存量為5.6天，B型剩7.1天、AB型6.6天、A型僅有庫存5.5天、O型更只剩4.7天。

各地區中，以台北捐血中心最缺，血庫僅夠用3.8天，A型剩2.8天、B型6.1天、O型2.6天、AB型7.1天；新竹中心血庫為8.1天，A型剩8.5天、B型8.4天、O型7.9天、AB型6.9天。

台中捐血中心血庫為5.3天，A型剩4.3天、B型8.0天、O型4.4天、AB型5.9天；高雄捐血中心血庫為6.6天，A型剩8.0天、B型6.9天、O型5.6天、AB型6.5天。

台北捐血中心血庫告急，台北捐血中心今天透過新聞稿說明，目前夏季天氣炎熱、學生放暑假及民眾出遊增加，是血液募集的傳統淡季，但面對醫療重鎮的北部地區，醫療院所每日的手術、意外事故與重大傷病病人對血液的需求不減反增，造成血庫壓力倍增。

台北捐血中心表示，許多醫學中心的供血量遭到限縮，若無法及時補足庫存，將嚴重影響病人治療與緊急醫療處置。呼籲民眾踴躍挽袖捐血，特別是A型與O型血的捐血人更為急需，捐血前請記得攜帶有照片身分證件，保持充足睡眠與飲水，確保身體狀況良好。

因應台灣已邁入老年化社會，盼能擴大血液來源、穩定醫療用血需求，自7月2日起放寬捐血年齡限制為16歲至70歲。血基會提醒，逾65歲捐血者，只要符合捐血者健康標準，及有2年內捐血紀錄經評估適宜即可捐血；逾70歲捐血者，依法仍應取得醫師同意。

庫存 捐血中心 血型 血液基金會 醫學中心

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