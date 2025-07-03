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80歲以上免評聘外看 「重症優先」七月底上路

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
80歲以上免巴氏量表可聘聘僱外籍看護將於七月底上路，勞動部今預告相關法規，往後重症家庭將可優先承接國內移工，引進國外移工的申請時程也確保不變。本報資料照片
80歲以上免巴氏量表可聘聘僱外籍看護將於七月底上路，勞動部今預告相關法規，往後重症家庭將可優先承接國內移工，引進國外移工的申請時程也確保不變。本報資料照片

就服法第46條修正案去年底經立院三讀通過，開放80歲以上長者，或70歲至79歲患有癌症二期以上者免巴氏量表評估即可聘外籍看護勞動部今預告3項法規，日後將確保重症家庭可優先承接國內移工，國外引進時程也盡量不變，維持在2個月左右。新規預計七月底上路。

就服法修正後，新增80歲以上長者，只要持身分證明文件，就可申請聘僱外籍看護。勞動力發展署管理組組長蘇裕國說明，今天預告修正3個法規，包括藍領審查標準、轉換雇主準則、聘僱外國人許可及管理辦法。由於新法上路後，預估新增10萬名健康、亞健康長者可申請聘僱外籍看護，為避免移工棄重擇輕，排擠到重症家庭的聘僱權利，今天預告法規的修正重點便著重在此。

蘇裕國說，經邀集衛福部、醫學團體、長照專家學者、移工及仲介團體討論，達到輕重症分流共識。承接國內等待轉換雇主的移工部分，重症家庭將優先第一順位。換言之，只有在移工等待轉換的120天內，都沒有出現任何重症家庭申請承接的情況下，輕症家庭才有承接機會。

國外引進也採分流處理。蘇裕國說，申請聘僱移工有很多程序，取得聘僱資格後，還需要先在國內登載求才廣告，召募本國照服員未果後，才可進一步向勞動部申請召募許可，接著選工、辦簽證、申請聘僱許可，他舉例，日後重症家庭召募本國照服員的天數，將維持現行的1到3天，一般家庭則需要7天的召募期。除此，也會在應備文件效期、合理審查天數等有所不同，透過不同申請階段環節上的差異，達到分流效果。

蘇裕國強調，現行從申請到引進移工，平均需要2到3個月時程，往後重症家庭將維持在2個月內申請到外籍看護，一般家庭則需要至少3個月以上，且須視案量狀況，如果申請爆量塞車，就會排隊等更久。

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