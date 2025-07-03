80歲以上免評聘外看 「重症優先」七月底上路

就服法第46條修正案去年底經立院三讀通過，開放80歲以上長者，或70歲至79歲患有癌症二期以上者免巴氏量表評估即可聘外籍看護。勞動部今預告3項法規，日後將確保重症家庭可優先承接國內移工，國外引進時程也盡量不變，維持在2個月左右。新規預計七月底上路。

就服法修正後，新增80歲以上長者，只要持身分證明文件，就可申請聘僱外籍看護。勞動力發展署管理組組長蘇裕國說明，今天預告修正3個法規，包括藍領審查標準、轉換雇主準則、聘僱外國人許可及管理辦法。由於新法上路後，預估新增10萬名健康、亞健康長者可申請聘僱外籍看護，為避免移工棄重擇輕，排擠到重症家庭的聘僱權利，今天預告法規的修正重點便著重在此。

蘇裕國說，經邀集衛福部、醫學團體、長照專家學者、移工及仲介團體討論，達到輕重症分流共識。承接國內等待轉換雇主的移工部分，重症家庭將優先第一順位。換言之，只有在移工等待轉換的120天內，都沒有出現任何重症家庭申請承接的情況下，輕症家庭才有承接機會。

國外引進也採分流處理。蘇裕國說，申請聘僱移工有很多程序，取得聘僱資格後，還需要先在國內登載求才廣告，召募本國照服員未果後，才可進一步向勞動部申請召募許可，接著選工、辦簽證、申請聘僱許可，他舉例，日後重症家庭召募本國照服員的天數，將維持現行的1到3天，一般家庭則需要7天的召募期。除此，也會在應備文件效期、合理審查天數等有所不同，透過不同申請階段環節上的差異，達到分流效果。

蘇裕國強調，現行從申請到引進移工，平均需要2到3個月時程，往後重症家庭將維持在2個月內申請到外籍看護，一般家庭則需要至少3個月以上，且須視案量狀況，如果申請爆量塞車，就會排隊等更久。