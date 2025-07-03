原創音樂劇《Yaki的水芫花》巡演登場 親愛愛樂孩子用音樂說出跨世代生命故事

親愛愛樂是從南投山上走來的孩子，曾經被貼上「不會唸書」、「無人照顧」的標籤；但十七年來，他們不但用琴聲翻轉了命運，在音樂中成長、彼此扶持長大，甚至照顧了更多需要照顧幫助的孩子。今年夏天，他們寫下了一篇關於愛、選擇與傳承的生命之歌，用原創音樂劇《Yaki的水芫花》，邀請您走進劇場。

《Yaki 的水芫花》不只是一齣音樂劇，更是一群孩子十多年來的練習與努力，從樂曲到舞台，都是真實情感的提煉。故事內容講述一位女子Yaki在誤解中成長，雖然被迫放棄所愛，卻以美麗的姿態堅韌地獨力承擔起生命的重量，就像長在珊瑚礁間的水芫花，雖然小，無懼浪濤的經年淘洗，在岸邊開出一朵朵讓人難以忘懷的清麗花朵。此劇由樂團多年培養的原住民青年擔綱統籌編曲與音效設計，除了弦樂與人聲吟唱，也首度加入管樂與打擊樂，呈現出更豐厚的聲響層次與體驗。是2022年作品《Lawa的彩虹橋》前傳，以Yaki的愛情與命運為主軸，融入女妖的傳說和族群禁忌、家庭期待與世代之間的情感冀盼。

成立於2008年的親愛愛樂，源起南投仁愛鄉親愛村。為了給孩子更好的照顧，創辦人王子建和陳珮文老師在去年底舉債進駐竹東火車站旁，投入近三千萬元將蚊子館改造成音樂巷，孩子們在這裡生活、創作、練團，打造自己的家。不過，今年最重要的演出售票不到三成，票房告急營運壓力沉重，樂團營運面臨嚴峻挑戰。陳珮文表示：「我們從一把破琴開始，沒錢買琴、沒錢吃飯、沒錢繳學費……是社會的幫助，讓這群孩子站上了舞台。」王子建也說：「如果可以，一人一張票，就能撐起孩子們的夢。」請求大家大力購票支持。

親愛愛樂此次巡演收入仍將全數作為照顧孩子們的生活與教育經費，盼望更多社會力量共同支持。用一張票送孩子們走舞台上，讓他們繼續發光發亮。

《Yaki 的水芫花》演出場次分別是7月12日（五）19:30、7月13日（六）14:30在台北中山堂，7月26日（五）19:30、7月27日（六）14:30在台中國家歌劇院大劇院，以及8月24日（六）14:30在新竹｜新竹市文化局演藝廳。購票請洽：03-5100749 或上網https://www.chin-ai.org.tw/concerts。