影／每天只要5分鐘！骨科醫師傳授膝關節保健法

許多長輩有膝關節疼痛困擾，每年約2.5萬人接受人工膝關節手術治療。高雄中正醫院副院長洪榮燦坦言，老年人口增加，他進行人工關節手術量比以前增一倍，很多病人擔心換完後「卡卡的」、動作受局限，對人工關節置換猶豫很久；半膝關節置換比全膝置換復原更快、保留骨本更多，中期膝痛患者可考慮，在家也可以天天進行抬腿動作，訓練股四頭肌，預防膝關節損傷。

洪榮燦說，建議長輩在家可坐著進行簡單的保健動作，在膝蓋不彎曲之下上下抬腿，這個動作可以訓練大腿髖關節至膝蓋之間的股四頭肌，每天只要5分鐘，預防膝關節損傷。

高雄市67歲蔡姓婦人早年從事餐飲業，20年前開始出現左膝疼痛問題，近年只要走路、騎單車都痛，出門要用護膝，接受過玻尿酸注射及PRP治療都無法持久，最後在家人鼓勵下進行「半人工膝關節置換手術」，術後3個月就跟女兒去義大利旅遊。

「蔡阿嬤，你怎麼比我還厲害！」蔡婦說，出遊義大利，天天都要走很多路，每天平均走1萬至2萬步，比她年輕的團員稱讚她很厲害，根本不知道她在出發前3個月剛換過人工關節。

中正醫院副院長洪榮燦表示，不是每個病患都需要進行全膝人工關節手術，病變若僅出現在單側關節，尚有部分健康組織可以進行半膝置換就好。根據英國去年人工膝關節手術統計顯示，14％半膝、86％全膝，反觀台灣只有8％半膝、92％全膝，國人對半膝比較陌生。