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縮短事故處理時間 國道隧道CCTV導入AI減少誤報率

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部高公局代理局長彭煥儒指出，為提升國道隧道安全及減少誤報率，近期將CCTV提升為數位化攝影機，並導入AI影像辨識、物件追蹤技術及深度學習，提升準確度。記者胡瑞玲／攝影
交通部高公局代理局長彭煥儒指出，為提升國道隧道安全及減少誤報率，近期將CCTV提升為數位化攝影機，並導入AI影像辨識、物件追蹤技術及深度學習，提升準確度。記者胡瑞玲／攝影

國道隧道為封閉行車空間，如發生交通事件，救援難度較一般路段高，為及早偵知交通事件，縮短處理時間，交通部高公局規畫於500公尺以上隧道，建置「影響式事件偵測系統（IID）」，也就是將CCTV導入AI影像辨識，以提升準確度、減少誤報率。

交通部高公局代理局長彭煥儒指出，舊有的IID系統採類比攝影機，運用二值化影響辨識技術，其對光線環境較敏感，導致誤差及誤報較大，為提升國道隧道安全及減少誤報率，近期將CCTV提升為數位化攝影機，並導入AI影像辨識、物件追蹤技術及深度學習，提升準確度。

彭煥儒表示，目前已有24處隧道建置該系統，其中，已有17處隧道、406個偵測點位已AI化，AI化比率達70％。剩餘7處包含國3的蘭潭、中寮預計2026年12月AI化；國5的南港、石碇、烏塗、彭山、雪山預計2026年4月AI化。另外，蘇花改等也有建置。

彭煥儒指出，AI影像辨識優勢為可區分物件種類，如行人、大小車、機車、煙霧、散落物等進行所定；可追蹤各類物件，並作異常告警，也可深度學習，提升系統可靠度。

根據高公局統計國道A1 30日交通死亡人數目標值比較，2023年1至6月34人，2024年同期37人，2025年同期31人。高公局表示，今年目標死亡人數降至28人，但由於今年1月因楊梅休息站等事故，導致人數增加，但仍會朝每年下降人數為目標。

彭煥儒說，建置IID後其成效可降低誤報率，提升準確率，約1分鐘系統自動即時偵知，減少5至8分鐘等待通報時間，準確率由80至90％提升至98％；優化部分，可避免警報麻痺，提升監督效率，同事間告警歸整，排除「施工事件」影響，降低重複告警，事件發報數降低50％。

交通部 國道 死亡 高公局

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