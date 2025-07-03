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今年1至4月高齡死亡404人 交長陳世凱：防制新規陸續推出

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今年1至4月交通事故死亡920人，為2019年以來同期最低，但高齡者死亡404人，較去年增加5人，增幅1.3％。交通部長陳世凱表示，高齡事故防制為重點之一，後續將有新政策陸續推出。記者胡瑞玲／攝影
今年1至4月交通事故死亡920人，為2019年以來同期最低，但高齡者死亡404人，較去年增加5人，增幅1.3％。交通部長陳世凱表示，高齡事故防制為重點之一，後續將有新政策陸續推出。記者胡瑞玲／攝影

交通部今公布2025年1至4月道路交通安全情況，今年1至4月交通事故死亡920人，為2019年以來同期最低，但高齡者死亡404人，較去年增加5人，增幅1.3％。交通部長陳世凱表示，高齡事故防制為重點之一，後續將有新政策陸續推出。

交通部今召開7月份道路交通安全說明記者會，根據統計，2025年1至4月事故總件數為131872件，與2024年相比，增加3833件，增幅3％；30日死亡人數920人，相比113年減少69人，減幅7％；受傷人數175740人，相比2024年增加4689人，增幅2.7％。

交通部路政及道安司長黃運貴指出，2025年1至4月機車、高齡、酒駕、行人、兒少死亡人數均較2023年減少；與2024年同期相比，高齡者死亡404人，增加5人，增幅1.3％，其餘均較2024年同期減少。

各縣市30日整體死亡人數統計，以台南市114人最多，與2024年相比增加29人，其次為苗栗縣33人，相較2024年增加10人，宜蘭縣32人，相較2024年增加6人；其中，30日行人死亡人數部分，以台中市22人最多，其次為新北市15人，第三名為高雄市13人。

陳世凱表示，今年1至4月30日行人死亡數為歷年同期第2低，但高齡者死亡部分，今年1至4月有404人，相較2024年同期399人，增加5人，增幅1.3％；陳世凱說，高齡事故防制為重點之一，後續將有新政策陸續推出。

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