檸檬汁妙用多！日本主婦揭「5大活用法」 難剝水煮蛋輕鬆脫殼

天氣熱呼呼，許多人喜歡來上一杯酸甜的飲料消暑，檸檬也成了不可缺少的材料之一。然而，用不完的檸檬汁你會直接丟掉嗎？日本媽媽在社群分享檸檬汁的「5大妙用」，其中讓大家最頭痛的難剝殼的水煮蛋，也能輕輕鬆鬆「光滑去殼。」

部分民眾會購買罐裝檸檬汁取代新鮮檸檬，但開封後若未及時用完，很容易變質或發霉。日本家庭主婦Choco在Instagram分享檸檬汁的「5大活用法」，第一點就是在製作水煮蛋時，可在1公升的水中加入1大匙檸檬汁，檸檬酸能稍微分解蛋殼中的碳酸鈣成分，煮好的蛋能更輕鬆地剝掉蛋殼。

檸檬汁可說是料理界的好幫手，除了水煮蛋外，燙豆芽菜時也可加入些許檸檬汁，燙出來的豆芽菜不僅色澤更漂亮，口感也會更加清脆。另外，在打發鮮奶油時也可加入檸檬汁，能使鮮奶油更快打發成型，若加得檸檬汁越多，口感也會變得比較粗糙，可再依個人口味調整比例。

此外，檸檬汁也能復活失去辛辣感的芥末醬，滴入幾滴攪拌後，能使其恢復嗆辣感。最後一項則是可在製冰盒內倒入紅茶及適量的檸檬汁，製作成檸檬紅茶冰磚，之後要飲用時，只要在冰紅茶內加入特製的冰塊，就能喝到味道不會變淡的冰檸檬紅茶了。