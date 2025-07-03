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賴清德拋國軍搭機升等 2航空工會：應考量產業實況與經營挑戰

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
賴清德總統拋國軍搭機升等，長榮及華航企業工會今發布聯合聲明，認為應考量業實況與經營挑戰，並呼籲政府應提供合理協助及誘因，而非以行政手段要求企業配合。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
賴清德總統拋國軍搭機升等，長榮及華航企業工會今發布聯合聲明，認為應考量業實況與經營挑戰，並呼籲政府應提供合理協助及誘因，而非以行政手段要求企業配合。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影

賴清德總統提出，基於敬軍愛軍的理念，未來若國軍登機後商務艙尚有空位，應該要讓軍人自動升等。長榮航空企業工會、中華航空企業工會今發布聯合聲明表示，提升國軍待遇方向正確且具正當性，但應充分考量產業實況與經營挑戰，呼籲政府應提供合理協助及誘因，而非以行政手段要求企業配合，以避免造成不必要之對立與衝突。

賴清德總統「團結國家十講」7月1日晚間發表第四場演講，主題聚焦國防，其中為提升軍人待遇及福利，今年7月起國際線軍人可享優先登機禮遇，賴總統更加碼要求交通部爭取讓軍人可自動升等。

今天行政院長卓榮泰於行政院會上宣布，7月1日起，現役軍人搭乘國際航空公司的國際線航班，可享先登機呂玉，「且機位確定後，如商務艙仍有空位，也優先提供現役軍人升等」。

長榮航空企業工會、華航企業工會今發布聯合聲明指出，在台灣，軍人除肩負保家衛國的使命外，每當國內發生重大災害或疫情，他們也總是第一時間投入救援與重建工作，始終堅守在最前線，對於賴總統提出提升軍人待遇與福利的政策，本會表示高度支持與肯定。

工會表示，強化國軍照顧措施，除了仰賴政府預算的挹注，也可透過政策引導，鼓勵企業依自身能力提出具體可行的協助方式，對於配合政策、積極參與的企業，國家也可考慮提供補助或稅負減免，作為實質獎勵與支持。

針對國軍搭機升等商務艙部分，工會指出，其涉及的營運層面與權益關係極為複雜，並非一句「有空位就自動升等」即可簡化處理，若未經審慎評估，貿然推行，恐將損及一般旅客、企業股東與航空從業人員的權益。同時，若僅針對特定產業或企業要求配合政策，也將不利於企業的永續經營與市場公平競爭，實不宜輕率推動。

工會表示，對於提升國軍待遇，方向正確且具正當性。然而，他們也呼籲政府，在推動相關配套措施時，應充分考量產業實況與經營挑戰，在尊重市場機制的前提下，提供合理協助與誘因，而非以行政手段要求企業配合，工會期盼政府莫要一意孤行，以避免造成不必要之對立與衝突。

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