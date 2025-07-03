10大死因死亡率「唯一上升」 台大醫示警高危族群接種肺炎疫苗

衛福部最新公布十大死因統計，近9年來，肺炎連8年高居第三大死因，更是去年十大死因中，唯一標準化死亡率上升疾病。台灣疫苗推動協會理事長李秉穎說，65歲以上長者，不接種疫苗主要原因為擔心疫苗副作用，占42.9%，不信任疫苗者，比率高達28.6%，不過，疫苗都經過安全性驗證，且肺炎鏈球菌是「最可怕細菌」，民眾應踴躍接種。

李秉穎指出，接種肺炎鏈球菌疫苗能預防肺炎以及相關嚴重感染症，呼籲65歲以上及19至64歲的高風險族群盡速公費完整接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及1劑 23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，以獲得完整的免疫保護力。

肺炎鏈球菌普遍存在社區中。李秉穎表示，檢查鼻咽部是否有肺炎鏈球菌，發現兒童30%體內帶有肺炎鏈球菌，成人帶菌率則較低，不過生活中要避免接觸肺炎鏈球菌，除非是「學魯賓遜去漂流，或變成『來自星星的你』，到外太空去，否則幾乎很難避免接觸細菌」，建議民眾還是要接種疫苗提升保護力。

癌症希望基金會副執行長許怡敏表示，許多癌友認為自己身體較為虛弱而不敢打疫苗，但就是因為免疫力較差，才更需要透過疫苗來保護，以避免一旦感染而加重健康負擔，提醒癌友和醫師討論癌症治療計畫的同時，也可一併討論疫苗接種的必要性。

台灣感染症醫學會理事長張峰義表示，台灣整體社會老化且年長者伴有慢性疾病的比例高，在生命的晚期經常會併發肺炎引起重症、死亡，且導致肺炎的致病菌對多種常見抗生素具抗藥性，增加臨床治療困難度，這也可能是導致肺炎死亡率不降反升的原因之一。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民說明，癌症患者因慢性發炎、造血系統異常及接受免疫抑制治療等原因，常處於免疫力低下狀態，所以感染風險高，像肺癌患者罹患IPD的風險是一般成年人的13倍，若癌症患者不幸感染IPD七天內死亡率恐高達4成，對健康的威脅不可小覷。」