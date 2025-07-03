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「2025待走坪林．奉茶文化季」盛夏登場 走讀茶鄉感受山水

聯合報／ 台北訊
「待走坪林遊程體驗」提供豐富的茶文化導覽活動，讓民眾深入探索在地茶鄉風情。 圖╱坪林區商圈發展協會提供
「待走坪林遊程體驗」提供豐富的茶文化導覽活動，讓民眾深入探索在地茶鄉風情。 圖╱坪林區商圈發展協會提供

炎炎夏日，不妨走進茶香四溢的山城，讓沁涼的包種茶香帶走一身暑氣！「2025待走坪林．奉茶文化季」邀您以茶為媒、以心會友，深入新北市坪林區的山水人文，體驗今年最頂級、最新鮮的坪林包種春茶。

「2025待走坪林．奉茶文化季」由坪林區商圈發展協會主辦，並獲經濟部商業發展署、新北市政府經濟發展局、交通部觀光署東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處指導，規畫「坪林商圈奉茶活動」、「待走坪林遊程體驗」以及「包坪安茶席」等主題活動，讓民眾在山水間品茗、走讀，深度感受在地文化與茶香交融的魅力。

坪林位處翡翠水庫上游的「水源保護區」，長年奉行低密度開發與生態保育優先，保留了潔淨水源與肥沃土壤，造就優質的包種茶產業，也孕育出豐富的自然生態，被譽為「大自然博物館」，更於2025年榮登《國家地理雜誌》推薦的「一生必遊五大秘境」之一。

本次活動重頭戲「待走坪林遊程體驗」將於7月20日盛夏周末登場，分上、下午兩場舉行，走訪坪林重要地景及茶產業場域，包含南山寺、金瓜寮溪、𩻸魚堀溪、坪林尾橋、保坪宮、茶葉博物館等，並將設置「包坪安茶席」，奉上今年春季比賽頭等茶，讓您沉浸於茶香、山色與歷史人文的交會時刻。

即日起至7月31日止，「坪林商圈奉茶活動」將傳統奉茶儀式融入商圈日常，讓台灣農村社會為過路人解渴歇腳的樸實文化在現代生活中繼續流傳，展現敬天謝地的精神。

「待走坪林遊程體驗」包含專車接駁導覽、當日茶博館門票、包坪安頭等茶席、茶香飯盒，以及包種春茶伴手禮等，每人優惠價1,200元。如為團體參觀，亦可客製化調整遊程需求，歡迎各機關團體、企業協會洽詢合作。

活動報名網址：https://forms.gle/jbUwcjWQ8ZNQgwz19，洽詢專線：0936-207-798。

伴手禮 保護區 博物館 國家風景區 坪林 新北 生態保育 翡翠水庫 自然生態 茶葉

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