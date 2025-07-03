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禮遇國軍升等商務艙 陳世凱提出「在此前提」下進行

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

有關國軍升等問題，交通部長陳世凱3日指出，確實已經有航空公司著手在規劃與討論，並希望能夠在九三軍人節前後推出這樣的優惠，不過他也強調，這一切都是在尊重業者商業模式的前提之下，業者在進行完商業行為後，商務艙還有空位，希望航空公司能夠可以禮遇國軍。

陳世凱表示，非常感謝華航（2610）董事長高星潢先前積極主動協助幫忙號召協調，基於敬軍愛軍理念，讓軍人優先登機可以順利推動，未來是否可以比照航空公司的模式，如果剛好國軍在搭機時，如果飛機上剛好商務艙有空間時，是否可以讓軍人升等。

陳世凱說，這部分要也已經跟航空公司溝通，此部分也有航空公司已經著手在做規劃與討論，並希望能在九三軍人節前後推出這樣的優惠，大家也相當關心是否會影響國航的營運成本損失，陳強調，賴總統其實說明的相當清楚，是當飛機上剛好商務艙有空位時，簡單來說就是當航空公司優先進行完商務行為後，如果剛好還有空位再給國軍升等。

陳世凱重申，一切都是尊重航空業者的商業模式，在不影響航空公司商業模式之下，在商務艙出現空位時，非常歡迎航空公司可以禮遇我國國軍，再強調一次台灣能夠有繁榮的經濟，平穩的生活，是靠保家衛國的軍人在第一線守護。

另外，陳世凱也提到，華航董事長高星潢日前也有提到航空公司可以這樣平安又平穩的營運，國軍也付出相當大的努力。

行政院長卓榮泰也表示，中國大陸不斷以軍事方式，或在灰色地帶常態性地侵擾臺灣，國人能夠安居樂業、如常生活、工作、求學，不受影響，完全有賴國軍官兵全天候待命，在國土每一個角落保衛家園。國軍官兵的貢獻付出，值得全體國人尊敬與支持。

卓榮泰說，為表達對全體國軍肯定，感謝交通部積極協調航空業者，並宣布自7月1日起，現役軍人搭乘國籍航空公司的國際線航班，可享有優先登機的禮遇，且在機位確定後，如商務艙仍有空位，也協調航空公司能夠有優先升等的待遇，此皆為對軍人的禮遇與尊重。

國軍 華航 軍人 陳世凱

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