快訊

「記住他們、命債命還」恐嚇京華城案11檢察官 北市刑大帶回涉嫌男

13天震逾千次！日鹿兒島規模5.5地震「震度首破6」當局急發避難指示

泰國3天換掉2位總理！內閣改組大風吹 他當1天就下台

桃機三航廈建設廉政會議 跨域交流把關國家重大工程

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
機場公司召開「第三航站區建設計畫廉政平台」第16次聯繫會議，包含檢、廉、調、工程會、職安署及台灣透明組織等機關團體共同參與。圖/機場公司提供
機場公司召開「第三航站區建設計畫廉政平台」第16次聯繫會議，包含檢、廉、調、工程會、職安署及台灣透明組織等機關團體共同參與。圖/機場公司提供

機場公司為協助國家重大建設順利完成，於6月30日下午召開「第三航站區建設計畫廉政平台」第16次聯繫會議，由機場公司總經理范孝倫主持，邀請法務部廉政署行政院公共工程委員會、交通部政風處、台灣桃園地方檢察署、勞動部職業安全衛生署、法務部調查局桃園市調查處及台灣透明組織協會等機關、團體參加。

機場公司總經理范孝倫表示，第三航站區建設是國家交通發展的重要工程，規模龐大、標案繁複，機場公司秉持一貫公開透明與誠信原則積極辦理。希望透過本次會議專題報告及工區現場參訪，讓與會代表得以深入了解重大工程實務運作與兼顧行政透明之具體作為，並藉助各界專業經驗與建言，持續優化施政方向，精進後續推動策略，確保工程順利推展。

機場公司指出，本次會議安排「廉政平台執行情形」、「第三航站區建設計畫暨北登機廊廳推動情形」、「第三航站區旅客運輸系統工程辦理情形」等專題報告，並前往工區進行實地參訪，現地瞭解第三航站區工程之施工概況，透過跨領域的廉政平台，攜手檢、廉、調及職安等機關共同把關，以發揮外部監督力量，確保工程品質。

與會貴賓包括法務部廉政署洪俊岳副組長、交通部政風處許有良副處長、台灣桃園地方檢察署呂象吾主任檢察官、行政院公共工程委員會賴志忠專門委員、徐偉峻專門委員，勞動部職業安全衛生署游卓彥專員、陳永鵠技正，桃園市調查處機場調查站李子真主任及台灣透明組織蘇毓昌副執行長等，跨域交流合作協力，展現廉政平台效益。

廉政平臺會議安排參訪第三航站區工程，實地瞭解施工概況，跨領域機關團體協力共同把關，發揮外部監督力量，確保工程品質。圖/機場公司提供
廉政平臺會議安排參訪第三航站區工程，實地瞭解施工概況，跨領域機關團體協力共同把關，發揮外部監督力量，確保工程品質。圖/機場公司提供

交通部 公共工程 勞動部 廉政署 桃園 機場 檢察官 法務部 職業安全 行政院

延伸閱讀

侯友宜視察溪洲公園工程 要求串聯碧潭到陽光公園

TWICE娜璉來了！甜笑現身機場 ONCE淚喊「等10年了」

美新澤西跳傘勝地傳飛安事故 飛機衝出跑道墜毀15人受傷

要承辦京華城案檢察官「命債，命還」 法務部凌晨聲明嚴懲查辦恐嚇者

相關新聞

收「紙本帳單服務費」用戶氣炸！遠傳回應「收費1關鍵」：鼓勵用戶

聯合新聞網《科技玩家》日前報導遠傳電信將在明年115年1月起向75歲以下、用紙本帳單的用戶收服務費，引起熱議，不少網友認為「吃相難看」，對此遠傳也在官網做出回應，「尚未開始收費」，並提到關鍵原因才會「鼓勵更多用戶轉用數位帳單」。

最強護眼蔬菜排行榜！ 第一名是「它」吃對了減少3成近視風險

國人近視問題相當嚴重，尤其是青少年族群，因為學業壓力、長時間近距離用眼，再加上3C產品使用過度，全台學童近視率超過40%...

產檢無症狀 「這」篩檢救回29周早產兒 醫學會籲：醫師應提高警覺

一名懷孕21周的準媽媽，在高層次超音波中被發現胎兒體重略小，雖無其他異常症狀，但透過中期子癇前症篩檢，竟發現胎盤功能異常...

檸檬汁妙用多！日本主婦揭「5大活用法」 難剝水煮蛋輕鬆脫殼

天氣熱呼呼，許多人喜歡來上一杯酸甜的飲料消暑，檸檬也成了不可缺少的材料之一。然而，用不完的檸檬汁你會直接丟掉嗎？日本媽媽在社群分享檸檬汁的「5大妙用」，其中讓大家最頭痛的難剝殼的水煮蛋...

影／每天只要5分鐘！骨科醫師傳授膝關節保健法

許多長輩有膝關節疼痛困擾，每年約2.5萬人接受人工膝關節手術治療。高雄中正醫院副院長洪榮燦坦言，老年人口增加，他進行人工...

縮短事故處理時間 國道隧道CCTV導入AI減少誤報率

國道隧道為封閉行車空間，如發生交通事件，救援難度較一般路段高，為及早偵知交通事件，縮短處理時間，交通部高公局規畫於500...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。