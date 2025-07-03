桃機三航廈建設廉政會議 跨域交流把關國家重大工程
機場公司為協助國家重大建設順利完成，於6月30日下午召開「第三航站區建設計畫廉政平台」第16次聯繫會議，由機場公司總經理范孝倫主持，邀請法務部廉政署、行政院公共工程委員會、交通部政風處、台灣桃園地方檢察署、勞動部職業安全衛生署、法務部調查局桃園市調查處及台灣透明組織協會等機關、團體參加。
機場公司總經理范孝倫表示，第三航站區建設是國家交通發展的重要工程，規模龐大、標案繁複，機場公司秉持一貫公開透明與誠信原則積極辦理。希望透過本次會議專題報告及工區現場參訪，讓與會代表得以深入了解重大工程實務運作與兼顧行政透明之具體作為，並藉助各界專業經驗與建言，持續優化施政方向，精進後續推動策略，確保工程順利推展。
機場公司指出，本次會議安排「廉政平台執行情形」、「第三航站區建設計畫暨北登機廊廳推動情形」、「第三航站區旅客運輸系統工程辦理情形」等專題報告，並前往工區進行實地參訪，現地瞭解第三航站區工程之施工概況，透過跨領域的廉政平台，攜手檢、廉、調及職安等機關共同把關，以發揮外部監督力量，確保工程品質。
與會貴賓包括法務部廉政署洪俊岳副組長、交通部政風處許有良副處長、台灣桃園地方檢察署呂象吾主任檢察官、行政院公共工程委員會賴志忠專門委員、徐偉峻專門委員，勞動部職業安全衛生署游卓彥專員、陳永鵠技正，桃園市調查處機場調查站李子真主任及台灣透明組織蘇毓昌副執行長等，跨域交流合作協力，展現廉政平台效益。
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