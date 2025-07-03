暑假遛小孩！童話、歷史與當代文化的實驗特展在桃園版華山

有桃園版華山之稱的中原文創園區即日起至7月24日推出「再製實驗室：插畫藝術特展」，由6位來自不同背景的創作者TＫ、王美元、何佳樺、呂志文、黃子彥與Kevin Sees共同展出105件作品，涵蓋平面、立體與聲音藝術等創作，並利用多元的創作媒材，打造一場穿梭於童話、歷史與當代文化的實驗特展。

本次展覽以「再製實驗室」為名，象徵藝術的重組與再定義。從童話故事、歷史敘事到動漫與影視角色，每一幅作品都經過藝術家個人視角的解構與再創，加入多元文化與當代思維，在插畫藝術中開啟全新宇宙。創作媒材豐富多樣，包含油畫、壓克力、水彩、數位噴印、3D 列印、樹脂與陶藝等，充分展現藝術家對插畫語彙的探索與延伸。

創作靈感來自多部經典童話與現代流行作品，包括綠野仙蹤、愛麗絲夢遊仙境、電影死侍、真善美，遊戲角色瑪利歐及日本戰國武士等，讓觀眾在熟悉與陌生之間，產生豐富的文化連結與對話。這不僅是一場展覽，更是一場關於創作、身分與生活共存的藝術實踐。每件作品都承載著「集體的回聲」，傳遞出「創作不曾離開，只是轉了個彎」的深刻意涵。另將於7月13日下午2點至4點舉辦「再製分享會與工作坊」，邀請參展藝術家與觀眾面對面交流，分享創作與現實的熱血故事。