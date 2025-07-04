緊急避難包該放什麼？日本「滾動儲糧法」教你守住72小時生存關鍵

撰文＝編輯部

近年台灣地震、颱風頻率增高，屢次造成局部停電、斷水、超市搶購潮與物流延遲，讓許多民眾深刻意識到緊急糧食準備的重要性。然而，台灣社會對「家庭防災儲糧」的概念，仍多停留在短期、零散採購，較少進行系統性規劃。相較之下，同屬地震與颱風高風險區域的日本，已將備糧視為日常生活的一部分，並發展出完整的官方指引及「滾動儲糧法」等實用策略，兼顧營養、口味與保存期限。

借鏡日本的經驗，台灣家庭若能建立更細緻的備糧規劃，不僅能在災害發生後的72小時黃金救援期內維持基本生活，也能減少恐慌性搶購，並確保特殊族群的飲食需求。以下整理日本在防災糧食準備上的做法，提供台灣民眾參考。

囤糧要準備多少？至少3天、最好7天的量最好！

日本地震、颱風等自然災害頻繁，一旦災害發生，供電、瓦斯、水源與物流系統常因中斷而造成物資短缺。在這樣的國家背景下，日本農林水產省建議，家戶應準備「至少3天、最好7天」的緊急飲食儲備，以因應救援遲未到來的狀況。

這類緊急糧食不僅要考慮「數量」，更要講求「營養均衡」與「保存便利性」，尤其當家庭中有年長者、孩童或慢性病患者，更需要針對個別需求來準備合適的食物品項。日本家庭越來越意識到，防災儲糧不再是偶一為之的緊急措施，而是一種日常生活中應持續進行的「備災習慣」。

五大囤糧核心策略：吃得安心、保命、營養全包

日本官方建議的家庭緊急囤糧清單相當完整，包括：

1、飲用與烹飪用水：每人每日約3公升，一週約需21L。

2、烹煮設備：攜帶爐具與每人每週約6顆瓦斯罐（兩人約12顆）。

3、主食類：米飯（2公斤×2包）、即食杯麵6個、乾麵如素麵（300克×2包）、義大利麵（600克×2包）、預煮飯6包，以及其他如穀片、保久乳等。

4、蛋白質配餐：真空包裝熟食18份（如牛丼、咖哩）、義大利麵醬6包，以及18罐任選罐頭。

5、副食與零嘴：洋蔥、馬鈴薯等可久存蔬果，醃梅、乾海帶、乾裙帶菜、果汁、蔬菜汁，即食味噌湯，巧克力、餅乾及其他零食。

此外，方便嬰幼兒、老人與慢性病者食用，建議家中備有奶粉、嬰幼兒餐粥、老年即食粥及低鈉配餐，已符合特殊飲食需求。也應準備一次性餐具、濕紙巾、酒精、爐具與瓦斯罐，以確保無電、無水狀態下仍能烹煮與衛生維持。

農林水產省（MAFF）網站上列出的建議食物儲備。（圖片來源：日本農林水產省《食育指南》）

預備關鍵族群：嬰幼兒與高齡者專屬囤糧建議

在災害發生後的避難生活中，最難以應對的往往不是糧食缺乏，而是特殊族群的照護難度。因此，針對嬰幼兒與長者的飲食需求，事前準備尤為關鍵。

1、嬰幼兒：備妥奶粉、奶瓶器具、即食副食品與兒童熟食等，提供心理與生理上的安定感

2、老人與行動不便者：可備取食性強的即食粥與高蛋白糊糊，避免罐頭高鹽，且能快速補充營養。

回顧東日本大地震後，有些人花費一個月才買到無奶蛋白選項，顯見事先準備的重要性。

對於需長期服藥或有慢性病史的人，也應備妥數日份的藥物與與其相容的飲食，如低糖點心、減鈉食品等。若家庭中有食物過敏者，更需留意標示清楚、無交叉污染風險的安全糧品。

這些準備不僅能提升災中生活的安全與品質，也展現出家庭對成員需求的貼心考量，是日本災害文化中「防災＝關懷」的最佳體現。

「滾動儲糧法」成主流，讓緊急糧成為日常食材的一部分

與其一次性大量購買長期保存的緊急糧品，日本民間更提倡「ローリングストック法（滾動儲糧法）」，提倡日常多備少量耐保存食物，並依賞味期限優先食用，再補充新品。也就是將日常就會食用的保存型食物當成儲備品，並定期檢查與替換，確保即便沒有災害發生也能不浪費、不過期。

「滾動儲糧法」是指在食用日常食物的同時也儲存一些，並定期檢查與替換。（圖片來源：日本農林水產省《食育指南》）

例如，許多日本家庭會儲備平常會吃的杯麵、即食米、罐頭、即飲湯包、調理包等，依照先進先出原則食用，再補進新品。這種方法不但讓家庭在面臨災難時更有安全感，也能讓食物儲備更符合實際需求與口味偏好。

而對於兒童、老年人與特殊需求族群（如糖尿病、高血壓或過敏體質者），則應特別準備奶粉、副食品、高湯、軟質米飯或營養配方飲料等專用糧食。同時也建議事先諮詢醫師，針對特定營養需求擬定儲糧策略，避免因飲食改變引發身體不適。

分區儲存：水、乾糧、罐頭分列於陰涼乾燥處，並標記開封與賞味期限。

循環更新：以日常消耗方式補充，避免浪費又確保新鮮。

裝備整合：緊急包同時備有500ml～1L水、熱源爐與災害專用食物（如Calorie Mate能量棒），能應對疏散場景。

備糧不是恐慌，而是安心的日常準備

在日本，備糧不只是防災規範，更是「平日安心」的生活態度。從政府指引到專業建議，囤糧策略已明確化：多元持久食物、高風險族群專屬項目、裝備整合與定期更新，才是真正的防災日常。尤其地震或颱風發生時，這些提早準備的糧食，不只能飽肚，更能安心度過最危急的72小時。

審稿編輯：林玉婷

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【參考資料】

Disaster Preparedness: Stockpiling and Emergency Food in Japan

日本農林水產省（MAFF）《食育指南》（A Guide to Shokuiku）