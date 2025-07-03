國軍優先升等商務艙？ 陳世凱曝：有航空公司規畫推優惠

賴清德總統日前提出，基於敬軍愛軍的理念，未來若國軍登機後商務艙尚有空位，應該要讓軍人自動升等。交通部長陳世凱今表示，目前航空公司都有在討論，也有航空公司表示，規畫在9月3日軍人節那段期間推出優惠。

交通部今召開7月道安記者會，會後聯訪時針對國軍優先升等商務艙部分，陳世凱說明，基於敬軍、愛軍的理念，先前已與航空公司溝通，讓軍人優先登機，當時華航董事長高星潢協調溝通6家航空公司，提供軍人優先登機禮遇。

對於賴總統提出讓軍人自動升等商務艙部分，陳世凱強調，是飛機上商務艙剛好有空間時，讓軍人自動升等，這部分已與航空公司溝通，也有航空公司進行內部討論，甚至已有航空公司表示，規畫在9月3日軍人節那段期間推出優惠。

針對軍人優先升等商務艙是否損害航空公司營收？陳世凱表示，賴總統已說明很清楚，是在商務艙有空位時才會升等，若商務艙空間賣完就不會有空位，另在不影響各航空公司會員優先升等的情況下，歡迎航空公司提供軍人禮遇。

陳世凱說，敬軍愛軍活動受到各界關注，交通部已先實施軍人優先登機的禮遇，這部分尤其感謝華航董事長高星潢自主提供軍人禮遇，盼9月3日軍人節還有更多優惠可以提供給軍人，遊樂園區部分也會請觀光署盤點轄下景點，提供優惠措施。

由於升等商務艙除涉及機票，還有餐食供應等成本，交通部是否提供補貼？陳世凱說，先前進行優先登機這部分就有很多細節需要面對、克服，也需要跨部會協調，在軍人優先升等部分同樣也有很多細節需要協調，目前還沒有具體的內容，待後續有具體方會會再說明。

另外，過去多為軍、警、消享有同等優惠，這次單獨提供軍人優惠，後續是否警消也會同步？陳世凱僅說，會滾動檢討。