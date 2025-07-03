國衛院與清華大學聯手開發 驅動蛋白KIF2C標靶新藥

國家衛生研究院3日宣布，該院生技與藥物研究所所長謝興邦帶領研究員郭靜娟、與助研究員林書玉，與國立清華大學生醫學院教授王慧菁、與講座教授孫玉珠團隊共同合作，成功開發出全球第一個具細胞穿透性的KIF2C小分子抑制劑BPRMC007S9。

這項藥物不僅展現強效的毒殺活性，與紫杉醇併用時更產生明顯協同效果，可有效抑制具抗藥性的腫瘤生長。這項研究成果將於今年8月發表於發育生物學排名第一的頂尖期刊《Developmental Cell》，代表台灣在抗癌藥物開發領域的重大突破。

國衛院表示，自2017年起，王慧菁與孫玉珠領導團隊透過臨床大數據結合分子技術，成功篩選出對抗三陰性乳癌化療抗藥性的全新治療標靶「驅動蛋白KIF2C」。KIF2C是一種微管解聚蛋白，負責修正染色體連接錯誤的微管，確保染色體正確分離，維持細胞基因體穩定。王慧菁形容，KIF2C如同細胞分裂的「糾察隊長」，糾正錯誤微管連結。然而，當KIF2C在癌細胞中過度表現，會幫助腫瘤細胞抵抗紫杉醇的干擾，導致抗藥性。

KIF2C於癌細胞中異常過度表現，可幫助癌細胞在化療壓力下依然完成細胞分裂，是造成紫杉醇抗藥性的關鍵因子。進一步研究發現，抗藥性腫瘤會改變微管蛋白後轉譯修飾，增強KIF2C活性，因此抑制KIF2C將是突破抗藥性的一條新路。

謝興邦目前也是清華大學化學系合聘教授，他指導學生合成超過60種不同KIF2C小分子抑制劑，此次透過跨機構協作成功開發出全球第一個具細胞穿透性的KIF2C小分子抑制劑，KIF2C抑制劑的研發為全球領先，王慧菁為此計畫核心人物，孫玉珠提供KIF2C蛋白協助解析其結構、促進藥物設計；此外，郭靜娟負責小鼠藥效試驗，證實藥物的活體治療潛力，林書玉從博士後階段即參與設計，目前則著手開發KIF2C降解劑作為新一代藥物。

目前研究團隊已將KIF2C抑制劑應用從三陰性乳癌拓展至女性三大婦科癌症（卵巢癌、子宮內膜癌與子宮頸癌），並與清華學士後醫學系主任周宏學及林口長庚醫院婦癌科合作，期望提升婦癌病患的治療成效與存活率。

由王慧菁與謝興邦的實驗室成員組成新創團隊「醫莉鎂生醫」，由本論文第一作者、清大分子與細胞生物所博士生包原韶擔任執行長。該團隊於2024年榮獲全國大專院校創新創業競賽智慧健康組金獎，並進駐第17屆清大創業車庫、受邀參加2025年InnoVEX展會。2025年更獲得國科會114年度科研創業計畫萌芽案經費支持，將KIF2C小分子藥物推進臨床前試驗，邁向臨床應用。

國衛院院長司徒惠康回憶，研發團隊草創初期面臨經費短缺，險些無法啟動研究。幸賴國衛院競爭型育成計畫及清華大學潛力團隊與火種計畫支持，團隊得以堅持下去，最終在國衛院三年整合型醫藥研究計畫支持下完成突破，成為國衛院育成計畫和跨機構合作模式之成功典範。最後，司徒惠康表示，這項研究展現台灣生醫研發的國際競爭力，期待KIF2C抑制劑早日進入臨床試驗，為無藥可醫的癌症患者帶來新曙光。

國衛院表示，癌症化療抗藥性是臨床治療中的一大挑戰，尤其對三陰性乳癌患者而言，更是關乎生死的關鍵問題。三陰性乳癌約占所有乳癌的10–15%，因缺乏賀爾蒙受體與HER2蛋白表現，無法接受現行標靶治療，只能依賴傳統化療藥物如紫杉醇。

雖然紫杉醇初期可有效縮小腫瘤，但40%以上患者會復發，且三陰性乳癌復發率為一般乳癌3倍，多集中於診斷後三年內。復發腫瘤常對多種化療藥物產生多重抗藥性，導致患者陷入無藥可醫的困境。