BTS成員SUGA豪捐50億韓元助星兒 台灣粉絲響應善舉捐款自閉症基金會

韓國人氣男團 BTS（防彈少年團）成員SUGA（閔玧其）日前捐款50億韓元（約新台幣1.07億元），成立自閉症治療中心來協助星兒，為全球自閉症倡議寫下感人新頁，這份善舉也在台灣延續。BTS台灣粉絲感受到偶像所傳遞的正向精神，自發性響應SUGA公益行動，紛紛選擇將愛心化為行動，踴躍捐款支持中華民國自閉症基金會的「幼小轉銜計畫」，截至目前為止，已有來自全台 100多位防彈少年團Taiwan ARMY 粉絲響應，捐款金額累計達新台幣20萬元以上。受到SUGA善舉感動，自閉症基金會也計畫邀請SUGA與台灣星兒相會。

BTS成員SUGA日前正式退伍，並宣布捐出50億韓元，與韓國延世大學附屬世福蘭斯醫院攜手，成立全新「閔玧其治療中心」，專門提供自閉症譜系障礙（ASD）患者長期且多元的治療與支持服務。這筆捐款是延世醫療體系有史以來來自藝人的最高金額，也為全球自閉症倡議寫下感人新頁。SUGA不僅出資，更親身投入音樂社會性訓練計畫的開發與實施。他親自與孩子們互動、彈奏樂器，盼望透過音樂為這群獨特的孩子搭起與世界溝通的橋樑。他說：「希望音樂成為孩子們與世界對話的語言」，這份來自偶像的溫柔與堅定，深深打動無數人心，也激勵更多人投身公益。

BTS成員SUGA宣布捐出50億韓元，與韓國延世大學附屬世福蘭斯醫院攜手，成立全新「閔玧其治療中心」，專門提供自閉症患者長期且多元的治療與支持服務。 圖／韓國延世大學附屬世福蘭斯醫院官方頻道

SUGA這份善舉的力量也在台灣延續，BTS台灣粉絲自發性響應SUGA的公益行動，紛紛選擇將愛心化為行動，踴躍捐款支持中華民國自閉症基金會，今年度的「星夥療緣——自閉症幼小轉銜聯盟計畫」。中華民國自閉症基金會董事長林注進表示，這項計畫致力於協助自閉症兒童，在關鍵的升小銜接階段順利適應，從幼兒園跨進小學，是許多家庭面臨巨大壓力與焦慮的轉捩點，透過模組化的教學內容、教師與家長的同步輔導，以及個別化支持服務，提升孩子的學習適應力，減緩家庭負擔，讓孩子們得以「轉得順、學得穩、走得遠」。

感謝SUGA善舉、台灣粉絲踴躍捐款 自閉症基金會將邀SUGA來台會星兒

截至目前為止，已有來自全台100多位防彈少年團Taiwan ARMY粉絲響應，捐款金額累計達新台幣20萬元以上。這些熱心的ARMY們向自閉症基金會表示：「我們身為粉絲的責任，就是把偶像的善意發揮到最大。」更有許多粉絲在捐款姓名欄填寫「閔玧其」、「阿米」、「BTS」、「1993」、「 0309」、「 613」等有象徵意義的數字或名稱，用自己的方式記錄這份與偶像共同前行的信念。林注進董事長說：「對我們而言，這不僅是一筆金額，更是一份來自粉絲社群的祝福與肯定。這股溫柔卻堅定的公益力量，是推動社會共好最真實的寫照，也再次證明：音樂能夠連結人心，而愛能夠轉化成支持弱勢的實際行動。」

SUGA希望音樂成為孩子們與世界對話的語言，激勵更多人投身公益。BTS已宣布年底將發行新專輯並籌備世界巡迴演唱會，若有機會訪台，自閉症基金會將力邀安排SUGA與台灣星兒相會。 圖／韓國延世大學附屬世福蘭斯醫院官方頻道

中華民國自閉症基金會對SUGA表達最誠摯感謝，感佩他以實際行動投入公益，也感謝每位 ARMY 粉絲的信任與參與。由於BTS已宣布年底將發行新專輯並籌備世界巡迴演唱會，若有機會訪台，自閉症基金會將力邀安排SUGA與台灣星兒相會。中華民國自閉症基金會執行長劉增榮表示：「這份來自偶像與粉絲的溫暖關懷，為我們注入莫大的鼓舞。我們將秉持初衷，善用每一筆捐款，持續守護更多自閉症孩子的成長旅程。」劉增榮說，BTS 台灣粉絲所展現的感人善行，正是最溫柔有力的社會行動，期盼這份愛心能夠拋磚引玉，喚起更多人理解、接納並支持自閉症者及其家庭，因為愛能跨越語言與國界，善意會讓這個世界更加溫柔。

中華民國自閉症基金會官網：https://www.fact.org.tw/

BTS台灣粉絲自發性響應SUGA公益行動，踴躍捐款支持中華民國自閉症基金會的「幼小轉銜計畫」，捐款金額累計達新台幣20萬元以上。 圖／中華民國自閉症基金會提供