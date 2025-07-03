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華剛茶業以大數據種茶！第五代傳人杜蒼林分享「飲茶之道」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台灣高山茶質精量少。圖/HGT華剛茶業提供
台灣高山茶質精量少。圖/HGT華剛茶業提供

台灣百年茶行HGT華剛茶業，第五代傳人暨執行長杜蒼林轉型品牌化，除了屢奪國際大獎，也登入航空公司購物商城、走進星級飯店如文華東方與礁溪老爺等酒店的餐廳或客房。百年品牌日前首開記者會，以春茶的芳香開啟老茶行的傳承故事。

創立於1918年的HGT TEA華剛茶業，最早只專注於「賣茶」，第二代杜江水於1923年創立「泉芳茶莊」，1968年第三代傳人杜煥璋在大禹嶺種下第一棵茶樹，自此轉型種茶、製茶，產銷垂直整合。直至第五代杜蒼林接手，全面整合生產、製茶、銷售等環節，重新定義當代茶語彙與價值，並使「華剛製茶廠」成為台灣第一家通過ISO22000及HACCP國際食品安全認證的製茶廠，近年更積極投入智慧監控與大數據分析的生產行列。

杜蒼林表示，為了精準掌握並因應天候變化，他開始以大數據種茶，用ERP系統管理產品線，包含在茶園架設氣象偵測儀，以APP系統隨時監控、分析，精確掌握環境數據，「我就算人不在茶園，也能馬上查看現在的天候狀況。」杜蒼林的每一步，都走在茶業革新的關鍵路口。

他也提出「黃金48小時」之秘。他說，新鮮茶菁抵達茶廠後，黃金48小時的製程，是HGT華剛茶業淬鍊高山茶的靈魂所在，「製茶就像與茶葉交心，過一分則濃重，少一分則寡淡。」杜蒼林說，這不眠不休的48小時，是對品質的極致追求。杜蒼林也分享，「父親曾說，做茶就像做人一樣，過與不及都不行，必須掌握每一道細節， 堅持做到最好。」

HGT華剛茶業也於2024年底在台中南屯開設「茶風味研究所HGT TEA LAB」，以「台灣精品莊園茶」為核心，打造結合品茗、學習與探索的現代茶文化空間。

記者會中，杜蒼林也分享今年春茶採收情況。他說，受到3月中旬的寒流影響，部分中低海拔、中海拔茶區，面臨低溫寒害，生長速度較往年緩慢，中高海拔產區的採摘與製程因此受到波動，所幸在長年經驗的專業判斷與精準的人力調度之下，今年茶葉整體生長狀況與茶菁品質良好，反映出山林變化的豐沛滋味，相較去年，香氣、滋味等層面皆有提升，產量更略為增長。

其中，梨山華崗高冷烏龍茶「暮賞」帶有高雅清秀花香、淡雅細膩的甜果香，綿密溫潤。梨山紅水烏龍「馥貴紅烏龍」則是焦糖烤果蜜香，帶微微熟果甜香。華崗高冷烏龍茶「雪藏1968」則帶有清秀的高山冷霜氣、細緻高雅的花香。此三款推薦，熱飲、冷泡皆宜。

在茶香中長大的杜蒼林也分享飲茶方式：先聞茶香、切勿一口飲盡，可隨時間變化，感受茶湯隨著溫度轉化出不同的香氣，「如果冷茶依舊秀麗優雅，那就是好茶」。他建議，泡茶以中性偏軟的水最佳，鹼性水、礦物質含量較高的水都不適合，若難以掌握，純淨水即可。

泡茶的溫度，綠茶約70至80度為宜，條型紅茶約85度，球型如烏龍茶則可到95度上下。如要冷泡，好茶可先以熱泡再冰鎮，茶香即可釋出，風味絕佳。

相關資訊可查官網：http://www.hgtea.com.tw/。

茶風味研究所HGT TEA LAB

地址：台中市南屯區惠中路三段73-1號

電話：04-2258-0288

近年屢獲國際大賽金獎。圖/HGT華剛茶業提供
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台灣好茶揚名國際，也是政府機關致贈外賓的茶禮首選。圖/HGT華剛茶業提供
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產製茶到銷售一條龍，可以更優惠價格回饋消費者。圖/HGT華剛茶業提供
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各種便利包裝，讓茶更親近生活。圖/HGT華剛茶業提供
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華剛茶業強調品牌茶皆100%台灣茶。圖/HGT華剛茶業提供
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