最強護眼蔬菜排行榜！ 第一名是「它」吃對了減少3成近視風險

國人近視問題相當嚴重，尤其是青少年族群，因為學業壓力、長時間近距離用眼，再加上3C產品使用過度，全台學童近視率超過40%。癌症關懷基金會公布一項「學童護眼與飲食習慣調查」報告，影響學童視力健康與飲食有關，如果每天攝取達2碗深綠色蔬菜，近視風險比不吃菜少3成。

癌症關懷基金會董事長陳月卿表示，蔬菜富含各種抗氧化植化素，有助於減少身體的發炎反應，其葉黃素和玉米黃素亦能保護眼部細胞。要預防或減緩近視惡化，應從小養成「營養均衡」習慣，尤其是多吃深綠色蔬菜，補充各種營養素過濾藍光、預防乾眼症、延緩眼睛老化等。

陳月卿指出，若從小就近視，成年後變成高度近視的機率大增，中老年後也會造成白內障、青光眼、黃斑部病變等其他後遺症。「學齡期=黃金護眼期」，應從小養成護眼習慣以及每日攝取足夠的深綠色蔬菜，從日常生活開始改善，即使在矯正的過程當中，天天深色五蔬果一樣有助於延緩近視度數增加。

營養師徐佩瑜表示，自2024年2月至2025年1月進行「學童護眼與飲食習慣調查」，共回收2萬9783份飲食調查問卷，有效問卷2萬5299份。調查對象包含台北市、新北市、新竹市、苗栗縣、台中市、雲林縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣國小的三至六年級學生，超過800所小學參與填寫資料。

徐佩瑜說，學童近視率竟達41.9%，女性學童近視風險為男性的1.1倍；原因是女性青春期比男性提早1至2年，而人體成長時，會同步伴隨眼軸快速增長，一用眼不當，易導致近視發生。各縣市的調查排行，苗栗縣、高雄市的近視率高居近視榜首，花東為護眼模範生。

調查也發現，深綠色蔬菜攝取與近視風險下降有關，徐佩瑜強調，深綠色蔬菜富含護眼必備的葉黃素、玉米黃素、β-胡蘿蔔素與維生素C，能有效保護眼睛。羽衣甘藍的葉黃素加玉米黃素含量，是排行榜最高，其次為菠菜、芥藍菜、山茼蒿、地瓜葉，被喻為最強護眼蔬菜。

除了上榜的蔬菜，全穀雜糧類的地瓜、南瓜同樣是不可缺的護眼好食材，未精製的全穀雜糧類對維護身體健康、提升抵抗力很有幫助。徐佩瑜分享，料理方式也有小秘訣，葉黃素、玉米黃素及β-胡蘿蔔素必須搭配好油一起烹調，蔬菜加入食用油水炒，或是川燙後拌入橄欖油等好油，增加吸收效果。

護眼行動攻略

1.每天吃夠2碗深綠色蔬菜：深綠色蔬菜富含護眼必備的葉黃素、玉米黃素、β-胡蘿蔔素與維生素C，能有效保護眼睛。