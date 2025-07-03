產檢無症狀 「這」篩檢救回29周早產兒 醫學會籲：醫師應提高警覺

一名懷孕21周的準媽媽，在高層次超音波中被發現胎兒體重略小，雖無其他異常症狀，但透過中期子癇前症篩檢，竟發現胎盤功能異常程度超標7倍，為高風險族群。醫療團隊緊急聯絡孕婦回診，啟動安胎與密切監測，啟動一連串監測與用藥，一路安胎到29周，寶寶順利出生。

「如果當初照常規一個月後再回診，後果一定不堪設想。」台大醫院婦產部產科主任、周產期醫學會理事長施景中指出，該案例凸顯「中晚期子癇前症篩檢」價值，能在無症狀的狀況下及早偵測風險，爭取治療時間。

子癇前症是全球孕產婦與胎兒死亡的主因之一，每年造成逾7萬名孕婦與50萬名胎兒死亡，導致260萬件早產，最常發生在懷孕20周後，病程變化快速，若未及時發現，恐引發顱內出血、胎盤剝離，甚至子宮內胎兒死亡。施景中說，我國孕婦約有2至4%會發生子癇前症，特別有高血壓、免疫疾病者容易出現。

中晚期子癇前症篩檢可藉由血液中sFlt-1（可溶性血管內皮生長因子受體1）／PlGF（胎盤生長因子）得比值掌握胎盤功能異常程度，建議在懷孕20周至36周間進行，篩檢結果可協助臨床醫師判斷是否提前給予用藥、安排生產，若為懷孕周數較小且風險極高的孕婦，可以預備新生兒團隊介入。

台灣周產期醫學會共識會議，建議「中晚期子癇前症篩檢」具備預測高危險妊娠的實用性，可作為台灣產科臨床風險評估與照護決策的重要參考依據，呼籲臨床醫師應提高警覺，應適時建議產婦檢測。我國目前仍為自費檢測一次費用約3500元至4000元。

對比國際，德國自2019年起即納入政府醫療保險補助，提供孕婦最高三次免費篩檢，並且在德、奧地利與瑞士列為臨床常規參數。另，英國統計約38%子癇發作孕婦在發作前並無高血壓或蛋白尿紀錄，傳統指標難以預警，因此英國胎兒醫學基金會建議在22周與36周進行風險重評，第一次被評為中高風險者32周要再次評估，36周則是決定分娩時機。

北榮婦女醫學部產科主任葉長青指出，子癇前症是目前產科最難掌握的高危妊娠之一，因為症狀多變，很難靠單一血壓、蛋白尿等指標判斷風險，如今透過生化指標可望成為新一代風險預警工具，可以降低降低不良妊娠的發生率。