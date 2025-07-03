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減脂看過來！一時段吃碳水「直接變能量」 醫：血糖也較穩定

聯合新聞網／ 綜合報導
吃碳水化合物到底會不會讓人發胖？除了攝取的種類和份量外，醫師提醒，吃的「時間點」其實也很關鍵！示意圖／ingimage
吃碳水化合物到底會不會讓人發胖？除了攝取的種類和份量外，醫師提醒，吃的「時間點」其實也很關鍵！示意圖／ingimage

吃碳水化合物到底會不會讓人發胖？除了攝取的種類和份量外，醫師提醒，吃的「時間點」其實也很關鍵！減重專科醫師李思賢表示，中午是身體最會「燃燒碳水」的時段，不但比較不會引起血糖飆升，還能直接拿來當能量使用，而不是轉成脂肪儲存。

李思賢在臉書發文分享，很多人明明吃得不多，卻一直瘦不下來，其實是吃錯了時間，他建議碳水不要完全剔除，而是要在對的時候吃、選對的來源，像是糙米、黑米、芋頭這類天然澱粉，才是真正能提供身體好能量的燃料，而非容易讓人疲倦、想睡覺的精緻加工品。

為什麼中午最適合吃碳水？李思賢解釋，這是因為人體生理時鐘會讓中午的胰島素敏感度達到高峰，此時吃碳水，血糖較穩、也較容易被用來產能，而不會囤成脂肪。相比之下，晚上身體利用碳水的效率下降，因此控制分量、提早吃完特別重要。

那晚上到底能不能吃碳水？答案是可以，但要抓對時間與份量，李思賢建議，晚餐若要攝取澱粉，像是半顆地瓜、小份南瓜都可以，但建議在傍晚5點半或6點前吃完。這不只不影響體重，反而有助於放鬆入睡，因為碳水會促進血清素與褪黑激素分泌，有助副交感神經上場、幫助睡眠

至於早餐，很多人一睜眼就馬上吃，李思賢提醒，其實可以稍微延後，因為剛醒來時，體內正處於胰島素低點、高皮質醇與高血糖狀態，若立刻攝取碳水，反而容易讓血糖波動、提升儲脂風險。

最後他也補充，有些人運動完會立刻補充碳水，但其實這段「燃脂黃金期」不應馬上進食，建議至少等30分鐘以上再補充，才不會影響燃脂效果與胰島素調節。

睡眠 脂肪 醫師

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