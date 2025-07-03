批第三期減量未有完整目標 環團同7青年提行政訴訟

7名青年偕同環境權保障基金會律師團，今於台北高等行政法院前召開「氣候災難青年備戰」記者會並提起行政訴訟，要求環境部修正第三期溫室氣體階段管制目標的訴求，應該以巴黎協定升溫情境下的碳預算為基礎資料，並訂定2026年至2030年的完整目標，以落實世代正義。

環境權保障基金會黃馨雯律師指出，環境部這次訂定第三期減量目標，只訂定2030年的目標，而未訂定2026年至2030年的完整目標，不僅違反氣候法第10條規定，也和過去第一期（2016年至2020年）和第二期（2021年至2025年）所公布的內容不同。荷蘭最高法院就指出，「每個國家應該就自己排放的那部分負責」。如果每個國家都要主張自己排放比例不高所以不用努力減量，或許人類真的就會一起手牽手走向滅亡。

成功大學台文系學生吳冠陞指出，氣候變遷已非常真切地影響鄉村生活，無論是外婆家所在彰化芳苑漁村，每年颱風季面臨益加嚴峻的淹水災情；或是枯水期拉長，更頻繁承受限水、無水可用的煎熬。更讓他深感不公的是，鄉村其實過著簡單、環保的生活方式，卻因為地理位置較不利，資源較缺乏，反而承受更大的氣候風險。。

在彰化溪州從事農業和補習班教職的青年廖崇倫表示，溪州原本盛產南瓜、西瓜，但風土變異已導致昔日榮景不在；即使改種耐乾旱、喜歡高溫的作物，也難以抵禦新移入的病蟲害；而西部從農者無計可施之下，普遍以噴灑更強的農藥因應，卻是以犧牲自身、乃至於消費者的健康為代價。此外，高溫也壓縮了室外農作的勞動時間，並大幅提高了夏日工作中暑致死的危險，為下一代和弱勢者設想，才是好國好民。

環境權保障基金會律師羅芳晨指出，本件由青年擔任原告提起訴訟，重要意義在於凸顯氣候法具有保護年輕世代的意旨，鑒於巴黎協定升溫限制下的排碳額度是有限的，環境部所規畫的每期階段管制目標，就是在分配每段期間能使用多少排碳額度，以及要負擔多少減碳義務。第三期階段管制目標不足，就意味著排碳額度透支、減碳義務過低，而延遲減碳的結果，將造成年輕世代的發展不成比例地受限，進而產生世代之間不平等的問題。