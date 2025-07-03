頻放屁就以為是大腸癌？ 台大醫曝年輕型大腸癌典型症狀

台灣大腸癌發生率排名世界前段班，今年起大腸癌公費篩檢年齡，從50歲下修至45歲。台大醫院企劃管理部主任邱瀚模說，受西化飲食、懶散生活習慣等影響，愈年輕年齡層，大腸癌發生率愈高，年輕大腸癌患者因病識感較低，通常拖很久才會確診，且主要症狀與晚期大腸癌貧血等不同，年輕病人症狀表現多為「排便習慣異常」。

台灣各年齡層大腸癌發生趨勢均呈現上升，邱瀚模說，1996年健保開辦，大腸癌發生率未隨之下降，2004年全國性公費篩檢計畫推行，找出更多罹癌民眾，發生率持續上升，且分析不同年齡層病人，發現45歲至49歲族群，大腸癌癌前病變「進行性腺瘤」盛行率已逼近50至54歲，具顯著世代效應，這與飲食西化、蔬菜攝取不足、愛喝含糖飲料等生活習慣相關。

邱瀚模表示，他高中時，全台第1家麥當勞在台北市民生東路成立，象徵飲食生活開始西化，許多速食、西式飲食等，進入民眾生活，影響我國飲食文化，大腸癌發生率不斷上升，45至49歲為國家重要勞動力，減少大腸癌罹病風險，對國家影響很大。不過，年輕族群也不必過於緊張，隨名人罹癌效應，臨床上會出現許多年輕民眾，因放屁變多、拉肚子就醫篩檢，這會對醫療量能造成挑戰。

邱瀚模說，年輕型大腸癌病人症狀雖與年長者類似，但通常年輕大腸癌病人診斷時間較晚，原因是病人不認為自己會得大腸癌，而大腸癌典型症狀為出血、貧血，但年輕型大腸癌病人，病灶處通常距離肛門較近，症狀表現以排便習慣改變為主。

衛福部國健署下修篩檢年齡層，45歲民眾可接受公費糞便潛血篩檢，40至44歲有大腸癌家族史者也可受檢，署長吳昭軍表示，新制今年1月1日上路，截至6月底，新年齡層篩檢人數共28萬人，足見民眾重視篩檢政策及自身健康，今年度大腸癌篩檢總量，不分年齡層預計達到230至240萬人次，恐衝擊大腸鏡檢量能，國健署將透過試辦計畫，增加鏡檢效率。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，大腸癌糞便潛血篩檢，可分析受檢者糞便潛血濃度，濃度愈高者，應加強篩檢，濃度較低者，則可延緩篩檢時間。邱瀚模則說，目前公費篩檢只會告訴民眾糞便潛血為陰性或陽性，未來將針對糞便潛血檢查血紅素濃度，制定出相關規則，讓民眾知道濃度多少應配合何種醫療處置，避免民眾得知數據後過於焦慮。