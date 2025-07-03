快訊

2025三麗鷗人氣榜出爐！大耳狗五連霸遭終結 冠軍讓人想不到

豐原一家五口命案 曾向議員求助透露「我們全家被詐騙了」

45年前被賣到澳洲…「褚麗卿販嬰案」女嬰今赴刑事局採DNA盼找到家人

聽新聞
0:00 / 0:00

頻放屁就以為是大腸癌？ 台大醫曝年輕型大腸癌典型症狀

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院企劃部主任邱瀚模說，年輕型大腸癌病人，病灶處通常距離肛門較近，症狀表現以排便習慣改變為主。記者林琮恩／攝影
台大醫院企劃部主任邱瀚模說，年輕型大腸癌病人，病灶處通常距離肛門較近，症狀表現以排便習慣改變為主。記者林琮恩／攝影

台灣大腸癌發生率排名世界前段班，今年起大腸癌公費篩檢年齡，從50歲下修至45歲。台大醫院企劃管理部主任邱瀚模說，受西化飲食、懶散生活習慣等影響，愈年輕年齡層，大腸癌發生率愈高，年輕大腸癌患者因病識感較低，通常拖很久才會確診，且主要症狀與晚期大腸癌貧血等不同，年輕病人症狀表現多為「排便習慣異常」。

台灣各年齡層大腸癌發生趨勢均呈現上升，邱瀚模說，1996年健保開辦，大腸癌發生率未隨之下降，2004年全國性公費篩檢計畫推行，找出更多罹癌民眾，發生率持續上升，且分析不同年齡層病人，發現45歲至49歲族群，大腸癌癌前病變「進行性腺瘤」盛行率已逼近50至54歲，具顯著世代效應，這與飲食西化、蔬菜攝取不足、愛喝含糖飲料等生活習慣相關。

邱瀚模表示，他高中時，全台第1家麥當勞在台北市民生東路成立，象徵飲食生活開始西化，許多速食、西式飲食等，進入民眾生活，影響我國飲食文化，大腸癌發生率不斷上升，45至49歲為國家重要勞動力，減少大腸癌罹病風險，對國家影響很大。不過，年輕族群也不必過於緊張，隨名人罹癌效應，臨床上會出現許多年輕民眾，因放屁變多、拉肚子就醫篩檢，這會對醫療量能造成挑戰。

邱瀚模說，年輕型大腸癌病人症狀雖與年長者類似，但通常年輕大腸癌病人診斷時間較晚，原因是病人不認為自己會得大腸癌，而大腸癌典型症狀為出血、貧血，但年輕型大腸癌病人，病灶處通常距離肛門較近，症狀表現以排便習慣改變為主。

衛福部國健署下修篩檢年齡層，45歲民眾可接受公費糞便潛血篩檢，40至44歲有大腸癌家族史者也可受檢，署長吳昭軍表示，新制今年1月1日上路，截至6月底，新年齡層篩檢人數共28萬人，足見民眾重視篩檢政策及自身健康，今年度大腸癌篩檢總量，不分年齡層預計達到230至240萬人次，恐衝擊大腸鏡檢量能，國健署將透過試辦計畫，增加鏡檢效率。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，大腸癌糞便潛血篩檢，可分析受檢者糞便潛血濃度，濃度愈高者，應加強篩檢，濃度較低者，則可延緩篩檢時間。邱瀚模則說，目前公費篩檢只會告訴民眾糞便潛血為陰性或陽性，未來將針對糞便潛血檢查血紅素濃度，制定出相關規則，讓民眾知道濃度多少應配合何種醫療處置，避免民眾得知數據後過於焦慮。

大腸癌 生活習慣 麥當勞

延伸閱讀

追蹤17年！台大研究曝：大腸癌篩檢提早至40歲「死亡率降近4成」

大腸癌年輕化…別只靠檢查！醫曝「這樣吃」能殺癌細胞

大腸癌不再是老人病？醫曝：出現「2症狀」年輕人要小心

超市超常見！日權威醫列10大抗癌食材 警告：吃錯腸癌風險飆升70％

相關新聞

丹娜絲颱風將生成恐影響台灣？ 粉專曝3階段關鍵轉折期

關注熱帶擾動98W發展，未來若增強為颱風，將是今年第4號颱風丹娜絲。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前熱帶擾動...

台大前婦產名醫性侵女業務棄保潛逃 院長吳明賢斥：醫界之恥

台大醫院前婦產科醫師鄭文芳涉嫌下藥性侵3名藥廠女業務，檢方複訊後命40萬元交保，但他棄保潛逃，傳出已出境離台。台大醫院院...

丹娜絲颱風恐3天後生成 AI預測路徑對台灣影響最明顯尤其西南部

木恩颱風對台灣天氣沒有影響，要留意熱帶擾動98W，若98W發展為今年第4號颱風，將命名為丹娜絲。氣象粉專「觀氣象看天氣」...

熱帶擾動98W就在家門口 吳聖宇：強度和路徑仍有變數

今年第4號颱風丹娜絲將形成？「熱帶擾動98W就在家門口」，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表...

一變天就狂流鼻水！鼻子比天氣預報準 過敏兒苦笑：想組團去氣象局

台灣有許多人飽受鼻子過敏的折磨。近日有網友發文抱怨，表示只要空氣變差或是氣溫變化，自己就會狂打噴涕、流鼻水，讓她相當困擾。

睡前嘴饞不是意志力弱！專家揭4大原因 5招助你甩開消夜罪惡

每到睡前，總會忍不住想要吃點消夜，雖然吃完的當下能獲得滿滿的幸福，但隨之而來的就是「怎麼沒忍住」的罪惡感，以及「又要變胖了」的擔憂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。