北榮重粒子500例達陣！胰臟癌三成最多 吸引東南亞癌友

北榮重粒子治療中心治療達500例，醫療團隊特別為第500例患者準備毀果，祝福他順利完成治療。北榮重粒子及放射腫瘤部主任劉裕明指出，重粒子癌症病人中，國人占九成，有一成是專程來台灣治療的國際病人，以東南亞居多；主要致癌以最難治癒的胰臟癌為主。

6月30日，台北榮總重粒子治療中心迎來第500位接受治療的病人。這位來自高雄的病友，是肝癌患者治療效果良好已經完成治療，在治療完成後由醫療團隊準備的水果。他坦言很意外自己正好是第500例，也很慶幸能在台灣接受到這項國際先進的癌症治療。他說，希望自己的經驗能讓更多病友知道，現在不用出國，也能在台灣獲得一流的醫療選項。

台北榮總自2022年展開重粒子臨床試驗、2023年5月15日正式啟用正式啟用，副院長李偉強指出，期間經歷新冠疫情肆虐，醫療團隊仍持續推進各項試驗與評估，最終讓這項技術得以穩定落地。他表示，重粒子治療優勢，在於其物理特性能精準破壞腫瘤、減少對周邊正常組織的損害，對像胰臟癌、骨肉瘤等高難度癌別，提供了新的治療可能。

李偉強表示，北榮團隊積極與包括Mayo Clinic在內的國際醫療機構合作，希望擴大治療適應症；不只提升北榮在癌症治療的競爭力，也推進讓台灣癌症治療國際能見度。

劉裕明分析，目前500位完成治療的病人中，有九成是台灣病患，也有來自東南亞及美國的國際病人專程來台接受治療。癌種分布以胰臟癌為主，占三成，其次為攝護腺癌、肝臟及肺臟等。重粒子副作用相對輕微，是患者選擇這項療法的主要考量之一，第500例患者正是因為安全、效果好而選擇重粒子。

除了重粒子治療，北榮在硼中子捕獲治療（BNCT）方面亦累積近500例經驗，為目前全球唯一同時具備這兩項先進放射治療的醫療機構。北榮正建置新一代加速器型BNCT設備，預計未來將可服務更多適應症患者。