部立苗栗醫院開設旅遊醫學門診 出國前可先來一趟做好健康準備

時值暑假旅遊旺季，國人出國人數大增，衛福部苗栗醫院特別提醒民眾，東南亞、中南美洲與非洲等地仍有多種傳染病風險，如登革熱、黃熱病、瘧疾與旅遊者腹瀉等，建議提早預約旅遊醫學門診，做好出國前的健康準備，以降低罹病風險。

苗栗醫院職業醫學科及高級健檢中心主任李政剛表示，不少人以為只是短程出國旅遊，不需做什麼準備，實際上，例如旅遊者腹瀉、蚊蟲傳染病，或因高溫或高海拔造成的身體不適，都是常見的情況，但這些都是可預防，如果因輕忽不事先做好準備，身體萬一出現狀況，在國外就醫不如國內方便，將徒增許多困擾與風險，不可不慎。提早接受旅遊健康評估與必要的預防措施，才能讓假期真正安心無憂，確保快樂出門、平安回家。

他指出，根據疾管署建議，部分疫苗如黃熱病，必須於出發至少10天前接種才具完整保護力，民眾應提早4至6周預約旅遊醫學門診。兒童、孕婦、銀髮族與慢性病患者更是高風險群，尤其不容忽視。

苗醫旅遊醫學門診服務項目有7項，包括目的地疫情分析及個別醫療諮詢；疫苗注射及建議，包括疫苗施打的銜接；出國留學及工作的健檢；常備藥物的準備與諮詢；旅遊健康護照，提供旅行者隨身攜帶；回國民眾的疾病評估、治療及追蹤；與慢性病照護體系及社區預防醫學接軌，提供個人化的全人照護。

旅遊醫學服務對象分4大類，包括一般短期出國民眾（小於30天的旅遊觀光、商務、會議）；海外長期滯留民眾（大於30天的留學或遊學、探親、工作、移民、替代役）；特殊目的出國民眾（朝聖、醫療、遠洋漁船和貨輪人員；預約諮詢的團體。

苗栗醫院院長徐國芳強調，旅遊醫學不只是施打疫苗，更包含針對不同國家、旅遊型態與個人健康狀況的整體風險管理，出國前提早接受旅遊健康評估與必要的預防措施，才能讓假期真正安心無憂，確保快樂出門、平安回家。