快訊

2025三麗鷗人氣榜出爐！大耳狗五連霸遭終結 冠軍讓人想不到

豐原一家五口命案 曾向議員求助透露「我們全家被詐騙了」

45年前被賣到澳洲…「褚麗卿販嬰案」女嬰今赴刑事局採DNA盼找到家人

部立苗栗醫院開設旅遊醫學門診 出國前可先來一趟做好健康準備

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
李政剛提醒鄉親提早接受旅遊健康評估與必要的預防措施，才能讓假期真正安心無憂，確保快樂出門、平安回家（示意圖）。圖／部立苗栗醫院提供
李政剛提醒鄉親提早接受旅遊健康評估與必要的預防措施，才能讓假期真正安心無憂，確保快樂出門、平安回家（示意圖）。圖／部立苗栗醫院提供

時值暑假旅遊旺季，國人出國人數大增，衛福部苗栗醫院特別提醒民眾，東南亞、中南美洲與非洲等地仍有多種傳染病風險，如登革熱、黃熱病、瘧疾與旅遊者腹瀉等，建議提早預約旅遊醫學門診，做好出國前的健康準備，以降低罹病風險。

苗栗醫院職業醫學科及高級健檢中心主任李政剛表示，不少人以為只是短程出國旅遊，不需做什麼準備，實際上，例如旅遊者腹瀉、蚊蟲傳染病，或因高溫或高海拔造成的身體不適，都是常見的情況，但這些都是可預防，如果因輕忽不事先做好準備，身體萬一出現狀況，在國外就醫不如國內方便，將徒增許多困擾與風險，不可不慎。提早接受旅遊健康評估與必要的預防措施，才能讓假期真正安心無憂，確保快樂出門、平安回家。

他指出，根據疾管署建議，部分疫苗如黃熱病，必須於出發至少10天前接種才具完整保護力，民眾應提早4至6周預約旅遊醫學門診。兒童、孕婦、銀髮族與慢性病患者更是高風險群，尤其不容忽視。

苗醫旅遊醫學門診服務項目有7項，包括目的地疫情分析及個別醫療諮詢；疫苗注射及建議，包括疫苗施打的銜接；出國留學及工作的健檢；常備藥物的準備與諮詢；旅遊健康護照，提供旅行者隨身攜帶；回國民眾的疾病評估、治療及追蹤；與慢性病照護體系及社區預防醫學接軌，提供個人化的全人照護。

旅遊醫學服務對象分4大類，包括一般短期出國民眾（小於30天的旅遊觀光、商務、會議）；海外長期滯留民眾（大於30天的留學或遊學、探親、工作、移民、替代役）；特殊目的出國民眾（朝聖、醫療、遠洋漁船和貨輪人員；預約諮詢的團體。

苗栗醫院院長徐國芳強調，旅遊醫學不只是施打疫苗，更包含針對不同國家、旅遊型態與個人健康狀況的整體風險管理，出國前提早接受旅遊健康評估與必要的預防措施，才能讓假期真正安心無憂，確保快樂出門、平安回家。

部苗旅遊醫學門診時間為每周五上午，預約掛號專線037-264236轉273，或網路掛號：www.mil.mohw.gov.tw，歡迎鄉親多加利用。

部苗旅遊醫學門診由職業醫學科兼高級健檢中心主任李政剛醫師(右)親自看診服務（示意圖）。圖／部立苗栗醫院提供
部苗旅遊醫學門診由職業醫學科兼高級健檢中心主任李政剛醫師(右)親自看診服務（示意圖）。圖／部立苗栗醫院提供

出國旅遊 醫學 風險

延伸閱讀

防牛隻「三日熱」蠢動 高市將補助疫苗

支持桃園市以疫苗補助帶動預立醫療決定，結合健康管理與生命教育的創新政策

屏東出現2例日本腦炎 衛生局：落實防蚊、幼兒接種疫苗

桃園今起補助皮蛇疫苗接種低 醫師：如流感補助成德政

相關新聞

丹娜絲颱風將生成恐影響台灣？ 粉專曝3階段關鍵轉折期

關注熱帶擾動98W發展，未來若增強為颱風，將是今年第4號颱風丹娜絲。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前熱帶擾動...

台大前婦產名醫性侵女業務棄保潛逃 院長吳明賢斥：醫界之恥

台大醫院前婦產科醫師鄭文芳涉嫌下藥性侵3名藥廠女業務，檢方複訊後命40萬元交保，但他棄保潛逃，傳出已出境離台。台大醫院院...

丹娜絲颱風恐3天後生成 AI預測路徑對台灣影響最明顯尤其西南部

木恩颱風對台灣天氣沒有影響，要留意熱帶擾動98W，若98W發展為今年第4號颱風，將命名為丹娜絲。氣象粉專「觀氣象看天氣」...

熱帶擾動98W就在家門口 吳聖宇：強度和路徑仍有變數

今年第4號颱風丹娜絲將形成？「熱帶擾動98W就在家門口」，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表...

一變天就狂流鼻水！鼻子比天氣預報準 過敏兒苦笑：想組團去氣象局

台灣有許多人飽受鼻子過敏的折磨。近日有網友發文抱怨，表示只要空氣變差或是氣溫變化，自己就會狂打噴涕、流鼻水，讓她相當困擾。

睡前嘴饞不是意志力弱！專家揭4大原因 5招助你甩開消夜罪惡

每到睡前，總會忍不住想要吃點消夜，雖然吃完的當下能獲得滿滿的幸福，但隨之而來的就是「怎麼沒忍住」的罪惡感，以及「又要變胖了」的擔憂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。