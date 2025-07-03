豬價居高不下恐延續到中秋！雲林肉品市場分析是這原因

豬價從端午過後一直居高不下，近一周來更連破每公斤百元大關，歷來少見。「這是國際問題」，豬農說，目前國際豬價普遍上揚，進口豬也貴。國內豬價高主要是因氣候炎熱，豬仔易病育成率低，成豬則食慾低導致豬量減約兩成。眼看中元節即來，雲林肉品市場推估這波高價期可能延續到中秋過後才可望回穩。

最近豬價節節上揚，雲林肉品市場昨天每公斤均價高達106.4元，拍賣場行情看板多天來不僅很少見低於100元的交易價，更屢屢見到衝破110元大關，連拍賣員工都驚呼「這是近年少見的天價」。

幾位肉商表示，豬價上漲連帶影響市場購買意願，豬肉價格雖高但成本也高，幾無利潤可言，以三層肉等肉品要賣每台斤200元才能反映成本，有人忍痛維持每斤180元，期能吸引顧客。

「這是國際問題。」拍賣場上的肉商說，本產豬價高，原想以進口豬彌補，但進口豬也很貴，加上國人習慣吃本產溫體豬，所以他們還是沒用進口肉，但肉品市場交易均價已連續一周破百，是過去少見情況，所以他們只能每次都減少購入20多頭，減輕成本負擔。

肉品市場總經理黃加安表示，雲林肉品市場平常單日交易量約2200頭，但從端午過後開始減至只剩約2千頭，到昨天則只剩1794隻，拍賣豬量減少約2成。主要是因年初不少豬仔罹藍耳病、下痢等疾病，加上氣候炎熱，連成豬也育成率不佳，造成豬隻供應量大減，價格才居高不下。

黃加安說，端午節前後豬價還維持每公斤約96元，近月來因豬量少價格一路攀升，到上周連續約一周站上百元大關，昨天均價也高達106.4元，不僅豬量少，豬隻的平均重量也從123公斤左右，降至昨天114.14公斤。