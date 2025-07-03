快訊

2025三麗鷗人氣榜出爐！大耳狗五連霸遭終結 冠軍讓人想不到

豐原一家五口命案 曾向議員求助透露「我們全家被詐騙了」

45年前被賣到澳洲…「褚麗卿販嬰案」女嬰今赴刑事局採DNA盼找到家人

聽新聞
0:00 / 0:00

豬價居高不下恐延續到中秋！雲林肉品市場分析是這原因

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
天氣炎熱豬隻育成率不佳且換肉率低，連等待拍賣的豬都熱得活動力大減。記者蔡維斌／攝影
天氣炎熱豬隻育成率不佳且換肉率低，連等待拍賣的豬都熱得活動力大減。記者蔡維斌／攝影

豬價從端午過後一直居高不下，近一周來更連破每公斤百元大關，歷來少見。「這是國際問題」，豬農說，目前國際豬價普遍上揚，進口豬也貴。國內豬價高主要是因氣候炎熱，豬仔易病育成率低，成豬則食慾低導致豬量減約兩成。眼看中元節即來，雲林肉品市場推估這波高價期可能延續到中秋過後才可望回穩。

最近豬價節節上揚，雲林肉品市場昨天每公斤均價高達106.4元，拍賣場行情看板多天來不僅很少見低於100元的交易價，更屢屢見到衝破110元大關，連拍賣員工都驚呼「這是近年少見的天價」。

幾位肉商表示，豬價上漲連帶影響市場購買意願，豬肉價格雖高但成本也高，幾無利潤可言，以三層肉等肉品要賣每台斤200元才能反映成本，有人忍痛維持每斤180元，期能吸引顧客。

「這是國際問題。」拍賣場上的肉商說，本產豬價高，原想以進口豬彌補，但進口豬也很貴，加上國人習慣吃本產溫體豬，所以他們還是沒用進口肉，但肉品市場交易均價已連續一周破百，是過去少見情況，所以他們只能每次都減少購入20多頭，減輕成本負擔。

肉品市場總經理黃加安表示，雲林肉品市場平常單日交易量約2200頭，但從端午過後開始減至只剩約2千頭，到昨天則只剩1794隻，拍賣豬量減少約2成。主要是因年初不少豬仔罹藍耳病、下痢等疾病，加上氣候炎熱，連成豬也育成率不佳，造成豬隻供應量大減，價格才居高不下。

黃加安說，端午節前後豬價還維持每公斤約96元，近月來因豬量少價格一路攀升，到上周連續約一周站上百元大關，昨天均價也高達106.4元，不僅豬量少，豬隻的平均重量也從123公斤左右，降至昨天114.14公斤。

眼看中元節豬隻高需求期即將到來，黃加安說，以目前的豬量和市場需求來看，進口豬量從原本約僅1成，到目前已增至2.3成，因進口豬也貴，要以進口來平抑豬價，恐作用不大，所以這波高價期推估可能將延續中秋節過後才可望回穩。

豬價居高不下，雲林肉品市場拍賣場，因豬隻到貨量減少，接連多天交易價均突破每公斤百元大關，肉商搶買好豬，甚至數度突破每公斤110元。記者蔡維斌／攝影
豬價居高不下，雲林肉品市場拍賣場，因豬隻到貨量減少，接連多天交易價均突破每公斤百元大關，肉商搶買好豬，甚至數度突破每公斤110元。記者蔡維斌／攝影
豬價居高不下，雲林肉品市場拍賣場，因豬隻到貨量減少，接連多天交易價均突破每公斤百元大關，預估高價期可能延續到中秋過後才可望回穩。記者蔡維斌／攝影
豬價居高不下，雲林肉品市場拍賣場，因豬隻到貨量減少，接連多天交易價均突破每公斤百元大關，預估高價期可能延續到中秋過後才可望回穩。記者蔡維斌／攝影
豬價居高不下，雲林肉品市場拍賣場，因豬隻到貨量減少，接連多天交易價均突破每公斤百元大關，預估高價期可能延續到中秋過後才可望回穩。記者蔡維斌／攝影
豬價居高不下，雲林肉品市場拍賣場，因豬隻到貨量減少，接連多天交易價均突破每公斤百元大關，預估高價期可能延續到中秋過後才可望回穩。記者蔡維斌／攝影

均價 豬價

延伸閱讀

他騙接神明返家作客 變賣台南、雲林、苗栗10廟宇神尊下場曝

雲林68歲男晚餐倒地OHCA 6次電擊未醒...醫師用這方法搶回1命

睽違25年 雲林突破交通瓶頸獲交通部「公路建設傑出獎」肯定

雲林首批綠鬣蜥獵人完成受訓 2個月尚無人捕獲兌換獎勵金

相關新聞

丹娜絲颱風將生成恐影響台灣？ 粉專曝3階段關鍵轉折期

關注熱帶擾動98W發展，未來若增強為颱風，將是今年第4號颱風丹娜絲。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前熱帶擾動...

台大前婦產名醫性侵女業務棄保潛逃 院長吳明賢斥：醫界之恥

台大醫院前婦產科醫師鄭文芳涉嫌下藥性侵3名藥廠女業務，檢方複訊後命40萬元交保，但他棄保潛逃，傳出已出境離台。台大醫院院...

丹娜絲颱風恐3天後生成 AI預測路徑對台灣影響最明顯尤其西南部

木恩颱風對台灣天氣沒有影響，要留意熱帶擾動98W，若98W發展為今年第4號颱風，將命名為丹娜絲。氣象粉專「觀氣象看天氣」...

熱帶擾動98W就在家門口 吳聖宇：強度和路徑仍有變數

今年第4號颱風丹娜絲將形成？「熱帶擾動98W就在家門口」，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表...

一變天就狂流鼻水！鼻子比天氣預報準 過敏兒苦笑：想組團去氣象局

台灣有許多人飽受鼻子過敏的折磨。近日有網友發文抱怨，表示只要空氣變差或是氣溫變化，自己就會狂打噴涕、流鼻水，讓她相當困擾。

睡前嘴饞不是意志力弱！專家揭4大原因 5招助你甩開消夜罪惡

每到睡前，總會忍不住想要吃點消夜，雖然吃完的當下能獲得滿滿的幸福，但隨之而來的就是「怎麼沒忍住」的罪惡感，以及「又要變胖了」的擔憂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。