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桃園蘆竹39.2度極端高溫 酷暑15縣市亮燈號 慎防熱傷害

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
近日各地高溫悶熱，外出民眾紛紛撐起陽傘、搧扇防曬去暑。記者侯永全攝影／報系資料照
近日各地高溫悶熱，外出民眾紛紛撐起陽傘、搧扇防曬去暑。記者侯永全攝影／報系資料照

今天各地依舊高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料，桃園市蘆竹今天上午11時40分出現39.2度高溫，其次是新北市三峽37.9度、金門縣金門測站37.7度。

中央氣象署發布高溫資訊，今天白天桃園市、新竹縣、金門縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、台南市、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新竹市、台中市、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣為黃色燈號。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

中午12時溫度分布圖。圖／取自中央氣象署網站
中午12時溫度分布圖。圖／取自中央氣象署網站

金門 高溫

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