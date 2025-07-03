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熱帶擾動98W就在家門口 吳聖宇：強度和路徑仍有變數

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
熱帶擾動98W未來的強度跟路徑變化空間還很大。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
熱帶擾動98W未來的強度跟路徑變化空間還很大。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

今年第4號颱風丹娜絲將形成？「熱帶擾動98W就在家門口」，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，未來的強度跟路徑變化空間還很大，接下來1至2天是密切觀察期，也提醒周末到下周初活動安排，多加注意最新訊息。

周末的天氣就要看熱帶擾動98W的發展而定，吳聖宇表示，目前98W受到北邊高的推動，環流逐漸進入呂宋島上空，受到陸地干擾的影響，短時間內強度發展較為有限。不過，到周末期間有機會逐漸進入南海東北部一帶，強度就有慢慢發展的趨勢，有可能逐漸增強為熱帶性低氣壓，會不會成為颱風還要再觀察。

他說，98W路徑上也可能因為太平洋高壓的東退而慢慢轉向北移動，逐漸往台灣海峽南部或是恆春半島附近海域靠近，周末期間外圍環流將可能為花東、恆春半島甚至南高屏等地帶來降雨的機會，其他地方的午後熱對流雷雨也將增多。

吳聖宇表示，再來到了下周一之後，這個系統會不會進一步接近、甚至通過台灣附近，就很值得觀察。由於它發展醞釀的位置就在台灣附近，因此對於它未來的變化情況需要密切加以注意，要多留意最新的天氣預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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