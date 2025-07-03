偷拿「競品」名稱當關鍵字下廣告！公平會抓貓膩開罰20萬元

思耐得生技股份有限公司因於網路廣告中不當使用其他品牌名稱作為關鍵字，導致消費者誤認與知名廠牌如「桂格完膳」、「葡勝納」及「亞培安素」有關聯，公平交易委員會日前認定其行為違反公平交易法第25條，構成明顯不公平競爭，裁處新台幣20萬元罰鍰。

公平會指出，思耐得委託的廣告公司在操作關鍵字廣告時，啟用了關鍵字插入功能，將「桂格完膳」、「亞培安素」等競爭品牌名稱設為廣告觸發詞，當消費者於網路搜尋上述品牌時，頁面便會跳出如「『桂格完膳』首購現折$100」、「『亞培安素』首購現折$100」等廣告文案，但點擊後實際導向的是思耐得的網站。

此操作模式容易讓網路使用者誤以為思耐得與桂格或亞培等品牌為同一企業或有某種合作關係，不僅導致品牌混淆，也削弱原品牌長年建立的商譽與市占機會。公平會認為，這種利用他人營業表徵吸引流量並導致誤認的做法，不僅損害競爭對手的利益，也擾亂市場交易秩序，屬於不公平競爭行為。