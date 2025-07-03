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高溫會「熱死人」 中暑致死率達3成比這病症還高

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
中央氣象署連續發出高溫警報，提醒民眾提高警覺，與嚴重急性呼吸道症候群不到10%的致死率相比，中暑的致死率可能高達30%，不容輕忽。圖／聯新國際醫院提供
中央氣象署連續發出高溫警報，提醒民眾提高警覺，與嚴重急性呼吸道症候群不到10%的致死率相比，中暑的致死率可能高達30%，不容輕忽。圖／聯新國際醫院提供

中央氣象署連續發出高溫警報，提醒民眾提高警覺，與嚴重急性呼吸道症候群不到10%的致死率相比，中暑的致死率可能高達30%，不容輕忽。聯新國際醫院急診醫學部醫生林錦生呼籲戶外工作者與外送員，高溫下工作務必加強防曬、散熱與補水，嚴防熱傷害無聲奪命。

林錦生指出，近期急診收治一名年約40多歲男性勞工，在通風不良的鐵皮屋中工作數小時後，出現噁心、嘔吐與意識不清等症狀，同事緊急將他送醫時，耳溫高達40°C，皮膚乾燥、血壓偏低80至90 mmHg，心跳速率高達每分鐘130下，且鈉離子、鉀離子數值過低、肌酸激酶偏高，呈現輕微橫紋肌溶解的情況，確診為中暑，緊急以藥物降溫與輸液搶救，住院治療後已康復返家。

林錦生說，中暑是熱傷害中最危急的狀況，屬於中樞體溫調節系統失衡，患者體溫快速升高且無法正常排汗，易引發多重器官衰竭、急性腎損傷、心因性休克等併發症。急性腎損傷恐又衍生尿毒症、酸血症與高血鉀症等併發症，進一步增加死亡風險。與嚴重急性呼吸道症候群不到10%的致死率相比，中暑的致死率可能高達30%，不容輕忽。

中暑的高危險群可分成2類，勞動型中暑為常在高溫密閉空間內作業，風險極高的中壯年體力工作者；傳統型中暑為嬰幼兒、65歲以上長者、慢性病患者、免疫力低下者及戶外運動者。除了中暑外，還有3種常見的熱傷害型態，因大量出汗導致電解質流失，造成肢體肌肉局部抽筋，常見於運動員或戶外勞動者會造成熱痙攣；長時間站立於濕熱環境，因血液分散到體表四肢，造成腦部灌流不足而突然性昏倒，但體溫量測大多屬於正常，常見於軍人訓練、學生朝會或夏令營童子軍等容易熱昏厥；熱衰竭大量出汗造成脫水，出現頭暈、噁心、皮膚濕冷等症狀，是中暑前兆，若未及時處理，可能惡化為中暑。

林錦生提醒照顧嬰幼兒的家長與長輩「別怕寶寶著涼」，過度包裹衣物或只開電扇不開冷氣，反而會讓寶寶沒法有效散熱，增加熱傷害風險。若寶寶已出現臉色潮紅、頭髮與身體濕黏、大量冒汗、不喝奶、體溫超過38°C等情形，極可能就是熱衰竭甚至中暑，務必盡速就醫。

針對外送員與戶外工作者，林錦生提供一項實用指標「觀察尿量與顏色」，每公斤體重每小時應該產生1cc尿液，若發現尿量減少、顏色深如紅茶，已經是水分攝取不足或橫紋肌溶解前兆，應立即補水、休息。

發現有人疑似熱傷害時，正確的急救五步驟是「蔭涼、脫衣、散熱、喝水、送醫」。林錦生強調，在等待救護人員抵達前，於患者意識清醒下，可以讓他補充水分和低糖的運動飲料以補充電解質，並採用冰袋冰敷腋下、脖子、後背跟大腿內側等位置，若能及時執行物理性降溫措施，可能比藥物治療更有效，爭取治療的黃金時間。

中央氣象署連續發出高溫警報，提醒民眾提高警覺，與嚴重急性呼吸道症候群不到10%的致死率相比，中暑的致死率可能高達30%，不容輕忽。圖／聯新國際醫院提供
中央氣象署連續發出高溫警報，提醒民眾提高警覺，與嚴重急性呼吸道症候群不到10%的致死率相比，中暑的致死率可能高達30%，不容輕忽。圖／聯新國際醫院提供

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