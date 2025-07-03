51%成人身體活動不足！ 「久坐」不只變胖 更增罹患慢性病風險

坐太久也會坐出疾病！據國健署公布的調查，國人身體活動不足率偏高，除了容易腰痠背痛、循環變差，更與心血管疾病發生率相關。台灣10大死因以三高慢性疾病占前5名，逾5成國人每日平均久坐高達6小時，已成為全民健康隱憂。

全台勞工人口比例占了6成，勞工健康是最好的企業資本，國健署自114年5月起，將健康職場推動模式轉型為「健康促進自主評核制度」，國健署副署長賈淑麗表示，114年新制度強調關注工作者健康促進，所有企業皆可提出申請，達成標準即可獲得當年度職場健康促進自主評核合格證書。

「過去職場健康評鑑內容涵蓋多個面向，對於小型、微型職場來說，執行有困難。今年透過自主評核，鼓勵企業主動推動員工健康，流程也精簡許多。」賈淑麗指出，114年轉型方向擴大企業參與，精簡申請資料、放寬門檻，希望提高參與率，另增加獎勵獎金，最高5萬元。

國健署社區健康組組長劉家秀表示，台灣邁向人口高齡化挑戰，慢性疾病占十大死因前5名，主因與國人身體活動不足有關。多數國人一天有超過三分之一時間處於職場，久坐時間長達6個小時；「110年國民健康訪問調查」顯示，51%的18至64歲成人身體活動不足、64%的65歲以上成人身體活動不足。

至113年底，勞動部勞工保險局之投保單位約63萬家，其中大型職場占0.4%、中型職場占1%，小型職場占98.6%，而小型職場常因人力不足且無資源可推動健康促進活動。國健署自今年起，精簡評估項目，轉型為「職場健康促進自主評核制度」，協助職場確認健康促進活動辦理情形。

這項新制度鼓勵企業自主檢視、積極規畫，並落實各項健康促進活動，進一步帶動整體健康生活風潮，改善員工生活習慣。「職場健康促進自主評核制度」預估每年至少3000家企業申請，可促進超過80萬工作者健康。

賈淑麗強調，連續久坐超過6個小時，心臟疾病倍數性增加，應落實「3分鐘護一生」，每個小時起來上廁所，裝水，有機會動一動，累積健康行為，減少罹患慢性疾病風險。