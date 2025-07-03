快訊

長榮、華航、星宇7日起調漲燃油附加費 長短程增加費用曝光

中選會：首波罷免7月16日起禁散布民調 26日投票當天不能宣傳

台大前婦產名醫性侵女業務棄保潛逃 院長吳明賢斥：醫界之恥

聽新聞
0:00 / 0:00

丹娜絲颱風將生成恐影響台灣？ 粉專曝3階段關鍵轉折期

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
熱帶擾動98W未來幾天將進入關鍵轉折期。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
熱帶擾動98W未來幾天將進入關鍵轉折期。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

關注熱帶擾動98W發展，未來若增強為颱風，將是今年第4號颱風丹娜絲。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前熱帶擾動98W正與菲律賓呂宋島纏鬥中，受地形干擾影響，發展步調偏慢，但未來幾天將進入關鍵轉折期。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，初期階段（現至周末）北方太平洋高壓導引，98W沿呂宋島近岸西行，周末抵達台灣西南方近海。脫離呂宋陸地後，逐漸增強為熱帶低壓，甚至發展為今年第4號颱風丹娜絲。󠀠

第二階段（周末至下周初），「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，北方高壓勢力減弱，遠洋低緯度的副熱帶高壓西伸，成為主導98W的主要導引角色，屆時98W可能大幅轉向，經由台灣南端或巴士海峽進入台灣東部海域。󠀠

第三階段（下周初至中期）98Ｗ位於台灣以東，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，路徑將取決於南北兩股高壓的勢力消長。若兩股高壓勢均力敵，台灣東方海域將形成「鞍型場」，屆時98Ｗ可能受困其中，移動趨緩、路徑更加飄忽不定。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，98Ｗ目前發展與路徑仍存在高度不確定性，未來幾天預報可能頻繁調整，對台灣的實質影響程度仍有待觀察，但因距離相當近、應變短，要密切注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風

延伸閱讀

丹娜絲颱風恐3天後生成 AI預測路徑對台灣影響最明顯尤其西南部

芥藍菜台南農改場10年育出耐水熱新種 未來四季都能吃到

木恩颱風對台日影響曝 專家：今高溫酷熱 關注98W發展及是否靠近台灣

木恩颱風不影響台灣！賈新興指熱帶系統98Ｗ需特別關注

相關新聞

丹娜絲颱風將生成恐影響台灣？ 粉專曝3階段關鍵轉折期

關注熱帶擾動98W發展，未來若增強為颱風，將是今年第4號颱風丹娜絲。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前熱帶擾動...

台大前婦產名醫性侵女業務棄保潛逃 院長吳明賢斥：醫界之恥

台大醫院前婦產科醫師鄭文芳涉嫌下藥性侵3名藥廠女業務，檢方複訊後命40萬元交保，但他棄保潛逃，傳出已出境離台。台大醫院院...

丹娜絲颱風恐3天後生成 AI預測路徑對台灣影響最明顯尤其西南部

木恩颱風對台灣天氣沒有影響，要留意熱帶擾動98W，若98W發展為今年第4號颱風，將命名為丹娜絲。氣象粉專「觀氣象看天氣」...

熱帶擾動98W就在家門口 吳聖宇：強度和路徑仍有變數

今年第4號颱風丹娜絲將形成？「熱帶擾動98W就在家門口」，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表...

木恩颱風對台日影響曝 專家：今高溫酷熱 關注98W發展及是否靠近台灣

各地天氣晴朗炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天新竹縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、桃園市、...

一變天就狂流鼻水！鼻子比天氣預報準 過敏兒苦笑：想組團去氣象局

台灣有許多人飽受鼻子過敏的折磨。近日有網友發文抱怨，表示只要空氣變差或是氣溫變化，自己就會狂打噴涕、流鼻水，讓她相當困擾。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。