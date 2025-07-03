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丹娜絲颱風將生成恐影響台灣？ 粉專曝3階段關鍵轉折期
關注熱帶擾動98W發展，未來若增強為颱風，將是今年第4號颱風丹娜絲。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前熱帶擾動98W正與菲律賓呂宋島纏鬥中，受地形干擾影響，發展步調偏慢，但未來幾天將進入關鍵轉折期。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，初期階段（現至周末）北方太平洋高壓導引，98W沿呂宋島近岸西行，周末抵達台灣西南方近海。脫離呂宋陸地後，逐漸增強為熱帶低壓，甚至發展為今年第4號颱風丹娜絲。
第二階段（周末至下周初），「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，北方高壓勢力減弱，遠洋低緯度的副熱帶高壓西伸，成為主導98W的主要導引角色，屆時98W可能大幅轉向，經由台灣南端或巴士海峽進入台灣東部海域。
第三階段（下周初至中期）98Ｗ位於台灣以東，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，路徑將取決於南北兩股高壓的勢力消長。若兩股高壓勢均力敵，台灣東方海域將形成「鞍型場」，屆時98Ｗ可能受困其中，移動趨緩、路徑更加飄忽不定。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，98Ｗ目前發展與路徑仍存在高度不確定性，未來幾天預報可能頻繁調整，對台灣的實質影響程度仍有待觀察，但因距離相當近、應變短，要密切注意。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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