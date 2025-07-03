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一變天就狂流鼻水！鼻子比天氣預報準 過敏兒苦笑：想組團去氣象局

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣有許多人飽受鼻子過敏的折磨。近日有網友發文抱怨，表示只要空氣變差或是氣溫變化，自己就會狂打噴涕、流鼻水，讓她相當困擾。圖/AI生成
台灣有許多人飽受鼻子過敏的折磨。近日有網友發文抱怨，表示只要空氣變差或是氣溫變化，自己就會狂打噴涕、流鼻水，讓她相當困擾。圖/AI生成

台灣有許多人飽受鼻子過敏的折磨。近日有網友發文抱怨，表示只要空氣變差或是氣溫變化，自己就會狂打噴涕、流鼻水，讓她相當困擾。

原PO在Dcard發文，表示自己深受鼻子過敏之苦，只要空氣變差或氣溫變化，即便她有戴口罩並勤換枕頭套，還是會狂打噴涕、流鼻水、狂流眼淚，「我的鼻子根本比天氣預報還準」。

為了避免過敏，原PO家中的空氣清淨機更是「從來沒關過」，她還得遠離貓狗，因為她對貓毛狗毛的過敏指數有6，只要碰到就會整天流鼻涕流眼淚。

原PO很想知道有沒有好方法能止住過敏時的鼻塞、鼻涕，她希望網友能推薦「比較溫和、不用吃藥的舒緩方式」。此外，有朋友推薦她推薦用鼻腔光療儀，或去耳鼻喉科洗鼻，原PO也想知道是否有網友有相關經驗。

原PO的文章引發許多「過敏兒」共鳴，「我也是鼻子比天氣預報還靈敏，超討厭每天鼻水像開水龍頭一樣」、「我是那種隔天要下雨或變天，我當天可以打100個噴嚏的那種」、「一年365天可能超過300天鼻子不是塞著就是在失禁還有癢一直打噴嚏」。這也讓原PO感嘆，「氣象局要不要找我們去當預報員」。

也有人分享自己的治療經驗，「我是直接做雷射手術治好的，健保給付，不然我發作的時候一天可以用掉2包衛生紙」、「醫生建議我用洗鼻器，天天洗，堅持洗1、2個月可以改善很多」。

而此前也有醫師建議，要找出過敏原之後進行「環境控制」，避免暴露在過敏原中，如維持室內濕度在50%左右以抑制塵蟎及黴菌滋生、用空氣清淨機減少室內懸浮過敏原、使用防蟎寢具、避免使用地毯、絨毛玩具等容易積累灰塵的用品。如果環境控制無效，則建議透過藥物或手術的方式改善。

Dcard 手術 氣溫 空氣清淨機 過敏原 醫師

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