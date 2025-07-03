清大國衛院聯手突破「三陰性乳癌」困境！首款多重抗藥性乳癌新藥有望上市

全球第一個乳癌的多重抗藥性藥有望上市！清華大學團隊與國家衛生研究院攜手開發驅動蛋白標靶新藥，目標鎖定易產生抗藥性的三陰性乳癌，未來更有望擴增到其他疾病；相關研究結果將在8月刊登在生育生物學頂尖期刊的封面文章，在癌症治療上有重大突破意義。

國家衛生研究院院長司徒惠康指出，癌症治療從傳統放射治療、標靶治療、免疫治療到粒子治療等，治療方法不斷進步，但是根據美國癌症研究學會統計，2020年全球約1810萬人罹癌，等到2040年後將增加一千萬人罹癌；其中乳癌受到環境因素、社會發展等影響，對乳癌的威脅更是棘手。

乳癌是女性癌症發生第一位，清大教授王慧菁說，乳癌中會看賀爾蒙受體、表皮生長因子受體是否陽性，若都是陽性可以使用標靶治療、賀爾蒙療法，五年存活率超過九成。但若為陰性即為「三陰性乳癌」，雖然僅佔乳癌一成至一成五，且五年存活率近8成，並只能使用傳統標靶。

王慧菁表示，三陰性乳癌患者有三、四成患者五年內會復發；若第一次化療腫瘤沒有清除乾淨，復發率更高。一復發就會面臨多重抗藥性、無藥可醫的慘況。再者，三陰性乳癌的發生年齡比其他乳癌少20歲，並且有2成患者不到40歲，正是育齡婦女，此次研究是是為補足治療缺憾，希望克服抗藥性威脅。

國衛院生技與藥物研究所長謝興邦指出，紫杉醇為化療藥物，雖可有效縮小腫瘤，但會產生抗藥性；但若和此次開發的驅動蛋白（KIF2C）小分子抑制劑「7S9」一起使用可以重新提升紫杉醇藥效。

王慧菁解釋，在細胞分裂過程中，染色體會排列在細胞中央，透過「微管」連接，隨後再被拉開分離。而驅動蛋白的角色類似「糾察隊」，當發現錯誤時會找到微管解開、重新連結。紫杉醇就是靠破壞「微管」功能讓癌細胞死亡，但是癌細胞中若過度表現，反而會干擾紫杉醇因而產生抗藥性。本次即是透過驅動蛋白抑制劑，來提升藥效，「7S9」14天內抑制抗藥性腫瘤生長6成。