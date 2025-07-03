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清大國衛院聯手突破「三陰性乳癌」困境！首款多重抗藥性乳癌新藥有望上市

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
國家衛生研究院生技與藥物研究所謝興邦所長帶領郭靜娟研究員與林書玉助研究員，與國立清華大學生醫學院王慧菁教授與孫玉珠講座教授團隊共同合作，成功開發出全球第一個具細胞穿透性的KIF2C小分子抑制劑。記者李青縈／攝影
國家衛生研究院生技與藥物研究所謝興邦所長帶領郭靜娟研究員與林書玉助研究員，與國立清華大學生醫學院王慧菁教授與孫玉珠講座教授團隊共同合作，成功開發出全球第一個具細胞穿透性的KIF2C小分子抑制劑。記者李青縈／攝影

全球第一個乳癌的多重抗藥性藥有望上市！清華大學團隊與國家衛生研究院攜手開發驅動蛋白標靶新藥，目標鎖定易產生抗藥性的三陰性乳癌，未來更有望擴增到其他疾病；相關研究結果將在8月刊登在生育生物學頂尖期刊的封面文章，在癌症治療上有重大突破意義。

國家衛生研究院院長司徒惠康指出，癌症治療從傳統放射治療、標靶治療、免疫治療到粒子治療等，治療方法不斷進步，但是根據美國癌症研究學會統計，2020年全球約1810萬人罹癌，等到2040年後將增加一千萬人罹癌；其中乳癌受到環境因素、社會發展等影響，對乳癌的威脅更是棘手。

乳癌是女性癌症發生第一位，清大教授王慧菁說，乳癌中會看賀爾蒙受體、表皮生長因子受體是否陽性，若都是陽性可以使用標靶治療、賀爾蒙療法，五年存活率超過九成。但若為陰性即為「三陰性乳癌」，雖然僅佔乳癌一成至一成五，且五年存活率近8成，並只能使用傳統標靶。

王慧菁表示，三陰性乳癌患者有三、四成患者五年內會復發；若第一次化療腫瘤沒有清除乾淨，復發率更高。一復發就會面臨多重抗藥性、無藥可醫的慘況。再者，三陰性乳癌的發生年齡比其他乳癌少20歲，並且有2成患者不到40歲，正是育齡婦女，此次研究是是為補足治療缺憾，希望克服抗藥性威脅。

國衛院生技與藥物研究所長謝興邦指出，紫杉醇為化療藥物，雖可有效縮小腫瘤，但會產生抗藥性；但若和此次開發的驅動蛋白（KIF2C）小分子抑制劑「7S9」一起使用可以重新提升紫杉醇藥效。

王慧菁解釋，在細胞分裂過程中，染色體會排列在細胞中央，透過「微管」連接，隨後再被拉開分離。而驅動蛋白的角色類似「糾察隊」，當發現錯誤時會找到微管解開、重新連結。紫杉醇就是靠破壞「微管」功能讓癌細胞死亡，但是癌細胞中若過度表現，反而會干擾紫杉醇因而產生抗藥性。本次即是透過驅動蛋白抑制劑，來提升藥效，「7S9」14天內抑制抗藥性腫瘤生長6成。

王慧菁說，除紫杉醇外還可以對其他7種化療藥物併用，可以提升藥效5至200倍，不僅乳癌，未來有望應用到其他癌症。另，驅動蛋白標靶新藥可能會影響男性生育，但仍要看臨時試驗結果確定。謝興邦說，目前已經在台灣跟美國發明專利，現在處在臨床前試驗階段，若在國家持續支持下，有機會5年內完成臨床試驗並上市。

KIF2C如同細胞分裂的「糾察隊長」，糾正錯誤微管連結。然而，當KIF2C在癌細胞中過度表現，會幫助腫瘤細胞抵抗紫杉醇的干擾，導致抗藥性。圖／國衛院提供
KIF2C如同細胞分裂的「糾察隊長」，糾正錯誤微管連結。然而，當KIF2C在癌細胞中過度表現，會幫助腫瘤細胞抵抗紫杉醇的干擾，導致抗藥性。圖／國衛院提供

乳癌 患者 癌症治療

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