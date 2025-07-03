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台大前婦產名醫性侵女業務棄保潛逃 院長吳明賢斥：醫界之恥

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台大前婦產名醫性侵女業務棄保潛逃 院長吳明賢斥：醫界之恥

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院院長吳明賢說，鄭醫師敢做壞事卻不敢面對法律咎責，不論作為醫師、老師，都是最壞的示範，「簡直是台大之恥、醫界之恥」。記者林琮恩／攝影
台大醫院院長吳明賢說，鄭醫師敢做壞事卻不敢面對法律咎責，不論作為醫師、老師，都是最壞的示範，「簡直是台大之恥、醫界之恥」。記者林琮恩／攝影

台大醫院前婦產科醫師鄭文芳涉嫌下藥性侵3名藥廠女業務，檢方複訊後命40萬元交保，但他棄保潛逃，傳出已出境離台。台大醫院院長吳明賢說，鄭醫師敢做壞事卻不敢面對法律咎責，不論作為醫師、老師，都是最壞的示範，「簡直是台大之恥、醫界之恥」，也愧對栽培他的台大及國家社會。

吳明賢表示，鄭醫師已不是台大醫院員工，且已受台大醫院懲處，但他確實做了最壞示範，簡直是台大之恥，也是台灣醫界之恥，做錯事就該接受法律咎責，不敢面對法律，作為醫師、老師，都是最壞示範，辜負栽培他的台大及國家社會，不管他跑到哪裡，一輩子都會帶著罪疚，不應該用這態度處理，俗話說「知恥近乎勇」，有膽量做壞事，沒膽量接受處罰，是最壞示範。

台北地院指出，鄭文芳因涉及妨害性自主案件，被台北地檢署指定保證金40萬元，具保人去年4月8日繳納保證金額後，已將郭釋放，但法院今年3月25日開庭行準備程序，郭經合法傳喚未遵期到庭，依法拘提未獲，且具保人也未能督促郭到案，足以認定郭已經逃匿，因此裁定沒入保證金。

檢方起訴書指出，第一名女業務2020年間在醫院實驗室遭下藥被帶往摩鐵，她醒來而未遂；2021年第2名女業務在餐廳被下藥後當場遭強制猥褻；第3名女業務2021年被下藥後帶往飯店，幸好中途醒來逃離而未遂。

但鄭文芳否認犯行，供稱是女業務因拿不到業績才指控性侵，台北地檢署偵結認定鄭文芳利用與女業務單獨用餐時，以不明藥劑摻入被害人喝的紅酒，再伸狼爪，觸犯加重強制性交未遂2罪、加重強制猥褻1罪，依法起訴。

台大醫院 法律 醫師

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