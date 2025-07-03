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丹娜絲颱風恐3天後生成 AI預測路徑對台灣影響最明顯尤其西南部

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
3種模式的預測，以AI的預測路徑對台灣影響最明顯，尤其是西南部陸地。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
3種模式的預測，以AI的預測路徑對台灣影響最明顯，尤其是西南部陸地。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

木恩颱風對台灣天氣沒有影響，要留意熱帶擾動98W，若98W發展為今年第4號颱風，將命名為丹娜絲。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，3種模式的預測，目前均預測3天後將增強為颱風，其中以AI的預測路徑對台灣影響最明顯，尤其是西南部陸地。

「觀氣象看天氣」表示，由於目前98W離台灣不遠，預計3天後可能影響台灣的天氣，必須開始留意了。

中央氣象署預報員趙竑今天表示，台灣南邊的熱帶系統，各家模式最新資料分歧度還是滿大的，大致上比較偏向朝台灣東邊外海，慢慢地北上，預估它北上過程當中，在周六、周日台灣天氣就會造成影響，降雨情況會比較明顯一些。

趙竑說，這個熱帶系統結構不是特別完整，環流中心不是特別明顯，最新模式對它分歧度很大，有一些認為它會朝海南島方向移動，有些是沿著東邊外海北上，有些甚至是會稍微比較靠近台灣。今天到明天是觀察它移動和發展滿重要的時間點，一定要多留意氣象署的資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

氣象署 颱風

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