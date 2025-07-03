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中南部蚵棚「北漂」百餘浬！基隆外海卡航道掛定位器免撞上

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
中南部廢棄蚵棚北漂百浬，基隆外海卡航道掛定位免撞上。圖／ 市府產發處提供
中南部廢棄蚵棚北漂百浬，基隆外海卡航道掛定位免撞上。圖／ 市府產發處提供

嘉義等中南部沿海近來蚵棚頻傳斷繩流失或遭竊，這些蚵架隨著海流經過100多海浬到基隆外海，有的卡在航道上，造成漁船與娛樂漁船進出困難，尤其在夜航時稍有不慎會撞上蚵棚。市府與民間人士合作，在蚵棚掛上AIS定位系統，讓行經船隻藉由系統提前得知蚵棚位置，避免撞上。

夏天是牡蠣肥美產季，但有的蚵棚因連續大雨固定繩斷掉往北部漂流，另嘉義沿海近日也頻傳蚵棚遭竊，廢棄阿架就被丟棄海上往北漂流。

這些漂在海面上的蚵棚，經過100多海浬到基隆外海，反而造成諸多小型漁船與娛樂漁船進出困難，尤其在夜航時，如果稍有不慎，船隻會直接撞上蚵棚，造成不小的損失，甚至危害身命安全。

基市府與民間合作，在蚵棚掛上AIS定位系統，讓行經船隻都能藉由系統提前得知蚵棚位置，避免撞上。今年的蚵棚數量不少，針對漂流的蚵棚，除了AIS定位外，外來還會裝置燈光，讓蚵棚在夜間更為明顯，而蚵棚本身還是具有價值，會讓魚群聚一起覓食，就像是海底的天然魚礁。

產發處長蔡馥嚀說，這幾年夏天都會有中南部蚵棚北上流到北部海域，恐有影響航道及漁船活動安全，會請漁船掛AIS定位器提醒注意，今年把海上蚵棚集中到一處不影響航道處暫置，可形成天然浮魚礁，放置夜間警示照明不要撞擊到，待處理量能夠時再一併處理。

娛樂漁船船長項彥豪表示，南部先前有大雨，由於夏季洋流往北漂，近日可以看到蚵棚到基隆外海，經常在航道附近，但雷達看不到，輾過後螺旋槳會受損，有點困擾，航行必須很小心避開，尤其夜間會很危險，今年有比往年還多。

資深潛水教練王銘祥說，每年約5、6月西南氣流很大時，西部蚵棚固定繩會斷掉往北部漂流，今年到基隆有十多座，成為海上危險物品，導致北部漁船夜航時容易撞擊，如果在蚵棚掛定位器就可提醒其他船隻注意，避免漁船損失及發生海難。

中南部廢棄蚵棚北漂百浬，基隆外海卡航道掛定位免撞上。圖／ 市府產發處提供
中南部廢棄蚵棚北漂百浬，基隆外海卡航道掛定位免撞上。圖／ 市府產發處提供
中南部廢棄蚵棚北漂百浬，基隆外海卡航道掛定位免撞上。圖／ 市府產發處提供
中南部廢棄蚵棚北漂百浬，基隆外海卡航道掛定位免撞上。圖／ 市府產發處提供
中南部廢棄蚵棚北漂百浬，基隆外海卡航道掛定位免撞上。圖／ 市府產發處提供
中南部廢棄蚵棚北漂百浬，基隆外海卡航道掛定位免撞上。圖／ 市府產發處提供

嘉義 基隆 蚵棚

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