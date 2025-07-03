持續高溫炎熱！熱帶系統周末最靠近台灣 東部、南部影響最大
持續高溫炎熱天氣，中央氣象署預報員趙竑今天表示，雖然周末兩天會變天，整體感受上還是悶熱，外出要注意防曬、補充水分。未來1周尤其近山區，每天高溫都會有36度以上。熱帶系統的發展和移動趨勢不確定性大，留意氣象署最新資訊。
趙竑說，今天台灣附近還是高溫炎熱天氣，預估局部地區還是有36度以上溫度，中午尤其是嘉義以南地區留意會有明顯的午後雷陣雨發展，山區也會有零星午後雷陣雨出現。
至於今年第3號颱風木恩，趙竑表示，目前位置在日本的東南方海面，未來預估偏北往日本東方外海移動，基本上就是在海上移動，對陸地不會有什麼影響。
另外，趙竑表示，台灣南邊的熱帶系統，各家模式最新資料分歧度還是滿大的，大致上比較偏向朝台灣東邊外海，慢慢地北上，預估它北上過程當中，在周六、周日台灣天氣就會造成影響，降雨情況會比較明顯一些。
趙竑表示，這個熱帶系統結構不是特別完整，環流中心不是特別明顯，最新模式對它分歧度很大，有一些認為它會朝海南島方向移動，有些是沿著東邊外海北上，有些甚至是會稍微比較靠近台灣。今天到明天是觀察它移動和發展滿重要的時間點，一定要多留意氣象署的資訊。
目前天氣方面，趙竑說，台灣今天還是受到太平洋高壓影響，各地都是晴朗穩定，受到偏東風的環境，西半部地區留意局部高溫出現。今天整個北部地區、彰化、雲林、嘉義、台南等地方，可能受到東風，以及太平洋高壓晴朗穩定影響，都有機會出現36度以上高溫；尤其大台北盆地、新竹甚至有機會來到37度，其他地方32至34度。
今天降雨提醒，趙竑表示，因為今天環境偏東風，迎風面的東半部地區留意整天不定時局部短暫陣雨，中午過後有熱力作用加持之下，山區、嘉義以南地區留意會有午後雷陣雨，尤其嘉義以南可能有局部大雨發生機率。
趙竑表示，低壓位置大致上在呂宋島的東北外海，台灣的風場比較偏向東風的風場，到明天之後，這個低壓慢慢沿著東邊外海北上。到了周六、周日，它慢慢往琉球群島移動，所以在它北移過程，低壓帶也隨之北抬。台灣附近的天氣在周末兩天會變得不穩定。下周一、下周二偏南風的環境，又會恢復夏季典型的天氣狀況。
未來降雨趨勢，趙竑表示，明天環境偏西南風，中南部地區清晨至上午有海陸風輻合作用，要留意可能會有零星短暫陣雨，其他地區以午後降雨為主，特別要留意新竹以南地區，午後降雨範圍會擴及平地，嘉義以南的山區、近山區容易有局部大雨出現。
趙竑表示，周六、周日低壓帶逐漸北移，在整個低壓帶北移過程，各地降雨會變得比較明顯，除了東半部，南部地區整天會有不定時陣雨或雷雨；午後雷陣雨發展也會比較明顯，各地都容易有局部大雨出現。周末兩天外出要留意天氣變化。下周一之後，環境偏南風至西南風，又恢復到典型午後雷陣雨天氣情況。
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